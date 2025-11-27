Da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025, San Cataldo sarà teatro di un grande evento gastronomico: una nuova tappa dell’International Street Food, il festival itinerante che ogni anno anima le piazze italiane con i profumi e i sapori della cucina di strada internazionale, attirando migliaia di visitatori da tutto il Paese.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Caltanissetta e la sua Ancos aps e con il Patrocinio del Comune di San Cataldo, trasformerà Corso Europa in un vero e proprio villaggio del gusto, tra stand, food truck e specialità provenienti dai cinque continenti.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 28 novembre alle ore 18.00, con apertura fino a mezzanotte.





Da sabato 29 a domenica 30 novembre, il festival sarà aperto dalle 12.00 alle 24.00, offrendo un percorso enogastronomico continuativo e adatto a tutte le età.

Ideato da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, Confartigianato Imprese, l’International Street Food – giunto alla nona edizione – è ormai un appuntamento di riferimento nel panorama nazionale del food itinerante.

Orofino, volto noto anche del docu-reality “Il Trono del Gusto” in onda su Rai 2, ha saputo far crescere la manifestazione trasformandola in un’occasione di promozione turistica e culturale per ogni città ospitante.





Tra i protagonisti dell’edizione di San Cataldo ci saranno decine di food truck e stand gastronomici, con un’offerta ricchissima: dal pulled pork agli arrosticini abruzzesi, dalla pizza fritta alle bombette pugliesi, passando per hamburger di cinta senese, paella, porchetta d’Ariccia, kurtos ungherese alla cucina argentina, messicana e molte altre specialità.

Non mancherà una selezione di birre artigianali italiane e internazionali, ideali per accompagnare ogni piatto.

L’ingresso è gratuito per tutti e rappresenta un invito a vivere quattro giornate all’insegna del gusto, della convivialità e della scoperta, in un evento che celebra la cultura del cibo come occasione di incontro e condivisione.

Confartigianato Imprese Caltanissetta

