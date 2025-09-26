incontro operativo del Patto Educativo Territoriale e di Sviluppo Sociale della Comunità del Quartiere San Cristoforo di Catania che coinvolge scuole, enti del Terzo settore, istituzioni e famiglie del quartiere.

Il Patto, sottoscritto dall’Assessora del Comune di Catania Viviana Lombardo, dall’Assessore del Comune di Catania Andrea Guzzardi, dal presidente del Primo Municipio del Comune di Catania Francesco Maurizio Bassini, dal Preside Santo Molino, dalla Preside Cetty Tumminia dell’Istituto comprensivo Rita Atria, dalla Preside Paola Iaquinta dell’Istituto Comprensivo “Cesare Battisti”, dalla Dott.ssa Maria Pia Fontana, direttrice dell’UDEPE di Catania, e da numerose realtà associative – tra cui 350 Sicilia, Spazio 47, LEO Club Catania Val Dirillo, l’Impresa Sociale Keras, la Cooperativa Sociale Villaggio del Magnificat, l’associazione Nessuno Escluso, l’associazione Madè, la Fondazione Kalòs, il Comitato civico Catania Sud, Lyons Club Catania, l’associazione Collegium Musicum di Catania, Ampi Point, l’associazione Re.V.E., Comunità in Progresso, UCIIM di Catania, UIR – Unione Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l’associazione KEFI, la Fondazione Brodbeck, il Comitato Civico Federico II, l’associazione Giustizia e Pace (in memoria dei giudici Rosario Livatino e Gaetano Costa), l’associazione Inscena e altri attori sociali e culturali del territorio – rappresenta un punto di partenza significativo per all’incontro anche: La Dott.ssa Maria Covato, direttrice dell’ istituto minorile di Bicocca, la dirigente del Liceo Spedalieri, la Professoressa Margherita D’Aquino del Liceo Spedalieri e la Professoressa Maria Grazia Bonaccorsi dell’Istituto Comprensivo Rita Atria.





L’incontro ha segnato l’avvio di un percorso condiviso che mette al centro la comunità e il futuro dei giovani. Nel corso della discussione sono stati tracciati i primi punti

programmatici, con interventi che hanno messo in luce la necessità di unire le forze e costruire nuove sinergie tra scuola, famiglie e realtà del territorio.

La dirigente scolastica Cetty Tumminia ha sottolineato l’importanza di integrare le attività scolastiche con quelle proposte dal territorio, ribadendo la necessità di evitare sovrapposizioni con le attività curriculari e di arricchire l’offerta formativa con iniziative sportive, teatrali e culturali capaci di allargare lo sguardo dei ragazzi oltre il perimetro del plesso scolastico. Tra le proposte emerse, la trasformazione degli spazi della Città dei Ragazzi in luoghi di collaborazione attiva e condivisa. Tumminia ha inoltre posto l’attenzione sul sostegno ai giovani genitori e sulla necessità di affiancare famiglie e figli in percorsi educativi comuni.

Edoardo Barbarossa, presidente della Cooperativa Villaggio del Magnificat, e Renato D’Amico, presidente della Fondazione Kalòs, hanno insistito sull’importanza di stabilizzare le azioni, evitando interventi episodici, e sull’apertura a nuove energie produttive e imprenditoriali.

La dott.ssa Maria Covato (direttrice dell’ istituto minorile di Bicocca) ha rimarcato la necessità di fare rete e di costruire ponti con il territorio, lavorando insieme per percorsi di genitorialità consapevole e di inserimento sociale.





Ha aggiunto Tuccio Tringale, portavoce del Comitato Catania Sud, “C’è la necessità di continuare il lavoro “dal basso”, radicandolo nel quartiere e orientandolo a rendere concreti i progetti attraverso la partecipazione diretta delle persone. Solo grazie alla collaborazione con il territorio e con i cittadini le proposte possono passare dall’immaginario alla realtà.

Continuando a pensare progetti “calati dall’alto” invece si rischia di perpetuare il fallimento istituzionale nel nostro quartiere” “Il nostro Patto educativo – ha ribadito Marco Barbarossa, responsabile della città dei ragazzi – deve essere riconosciuto anche a livello istituzionale e formale, per diventare un modello. Nasce infatti da organizzazioni con esperienza diretta nel settore e radicate nel quartiere, che vivono ogni giorno le difficoltà ma che conoscono anche i punti di forza di San Cristoforo. Solo da qui può partire un vero cambiamento.”





La discussione ha evidenziato come il Patto possa diventare una leva strategica non solo per coordinare risorse e finanziamenti, ma anche per creare un modello stabile di collaborazione tra istituzioni scolastiche, enti del Terzo settore, famiglie e comunità locali. Il lavoro della cabina di regia, appena costituita, proseguirà nei prossimi mesi con la definizione di un piano d’azione condiviso, con l’obiettivo di costruire una comunità educante capace di rispondere alle sfide del territorio e di offrire ai giovani opportunità di crescita e futuro.

Il Patto educativo rimane aperto a future collaborazioni di tutti coloro che hanno a cuore il benessere e lo sviluppo del territorio di San Cristoforo, perché così cresce la Comunità e ne beneficia l’intera Città.

Per informazioni e contatti:

pattoeducativosancristoforo@gmail.com

338 8101134

