Al Parco commerciale I Portali di San Giovanni La Punta , è stata presentata questa mattina la terza edizione del campionato italiano di canto Champions Sing ( programma televisivo ), gara canora che offre una visibilità immediata ed importante agli artisti emergenti.

All’incontro, riservato non solo alla stampa, presenti Angelo Pappalardo, Professional Event Manager di Just Event ( agenzia che organizza eventi musicali su misura), Francesco D’Angelo, direttore del Parco commerciale, Giuseppe Cantarella, direttore artistico dell’evento, Maurizio Musumeci presidente della giuria tecnica, musicista di spessore conosciuto come Dinastia, e la professoressa Kate Smith in qualità di presidente della giuria critica.

Durante la conferenza, si è approfondito il concept dell’edizione 2025 del Champions Sing sviscerando nei dettagli le peculiarità delle due finali del talent: la Final Cover e il finale Inedito.

Il Champions sing è ideato da Il Fatto Siciliano Revo Musica e Yvii Tv

“Dopo il grande successo delle precedenti edizioni ci sembrava giusto ancora una volta” dichiara il direttore artistico “proporre questo format con una formula ancora più televisiva rispetto agli altri anni, ideando un format di circa 20 puntate per dare ancora più visibilità e servizi ai partecipanti, con la forza di altri media partner che appoggiano il progetto”.

Il concorso canoro mirato a diffondere e valorizzare la musica e il canto e gli artisti, offre l’opportunità di interagire con professionisti del settore in un contesto professionale, garantendo ai partecipanti visibilità mediatica attraverso produzioni e promozione artistica sui social media, in tv streaming e radio, oggi grazie anche alla partnership e alla vetrina offerta dal Parco Commerciale I Portali, shopping center tra i più rinomati della Sicilia..

Giuseppe Cantarella ha spiegato lo svolgersi del torneo che stato strutturato in 5 fasi: audizioni on line, (con 150 iscritti dove solo 50 potevano accedere alle fasi finali), ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale. Punta di diamante per gli artisti, nonché trampolino di lancio per gli stessi le fasi finali gli ottavi, i quarti e la semifinale sono state riprese dalle telecamere di Yvi Tv, creando così un format di 12 puntate iniziate ad aprile e concluse a luglio.

La Finale della categoria Cover si svolgerà venerdì 25 luglio presso il Parco Commerciale alle 18.00, i concorrenti a sfidarsi saranno 23. La Finale della Categoria Inediti si svolgerà sabato 26 luglio alle 18.00 e vedrà sfidarsi 12 artisti.

“Per ogni finale” dichiara Cantarella “abbiamo previsto del Sub Categorie o fasce di premi: Categoria Under dai 10 ai 15 anni. Categoria Young dai 16 ai 24 anni. Categoria Diamante dai 25 ai 44 Anni. Categoria Over dai 45 ai 65 anni”.

“Durante l’esibizione” spiega il direttore artistico “il concorrente sarà affiancato dal corpo di ballo messo a disposizione da noi grazie alla collaborazione della scuola di Danza Centro Danza Etoile di Bincavilla capitanata dalla coreografa Lorena Giardina che si è occupata delle Coreografie di ogni concorrente” . Quindi non una semplice gara di canto” conclude ringraziando i presenti “ma una vera esperienza artistica a tutto tondo”.

I premi offerti saranno per Il Campione Italiano Assoluto Cover e Inedito 1000€ in servizi da spendere nella realizzazione di un brano a 360 gradi. Si può usufruire della scrittura arrangiamento, videoclip promozione oltre alla relativa Targa. Le presentatrici ed i, Francesca Manganaro, Silvia Nicotra, Federica Parisi, Erika Longo, Massimo Priolo e presentatori Giuseppe Cantarella si suddivideranno tra area intervista e palco.

L’evento sarà arricchito da tanti ospiti legati al settore musicale ed artistico, tra i quali: Saitta proveniente da XFACTOR MALTA, Cateno Oliveri, vincitore della scorsa edizione del Champions Sing, Dinastia, Luca Lorca Original Sicilian Stile, Giuseppe Testai, Anita Mucimarra, Orlando D’Angelo, Monna Loria.





