Una vera e propria “rivoluzione green” è in atto ormai da qualche anno a San Giovanni La Punta grazie anche al costante impegno a tutela dell’ambiente del Parco Commerciale Le Zagare. Una mission che ha registrato svariate iniziative di sensibilizzazione utili ad incentivare la raccolta differenziata, a favorire il corretto riciclo dei rifiuti ed a ridurre l’utilizzo della plastica. Negli ultimi due anni, grazie a progetti come “Difendiamo i mari” e “Save the nature”, lo shopping center etneo ha attivato tutta una serie di “presidi ecologici” quali il “punto acqua” ed il “punto di raccolta della plastica”, ormai diffusamente utilizzati dai clienti e divenuti un riferimento per i cittadini dell’intero comprensorio.

Ma la vera novità – che rappresenta senza dubbio la “ciliegina sulla torta” di questo virtuoso e irreversibile processo “green” – è arrivata qualche giorno fa. A fine maggio, nell’area parcheggio esterna del Parco Commerciale Le Zagare, sono stati installati e inaugurati due eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET. Una buona notizia per l’ambiente e per i cittadini che possono adesso servirsi di questi nuovi macchinari per effettuare la raccolta selettiva dei contenitori e delle bottiglie per uso alimentare, nell’ambito dell’attività di recupero e riciclo degli imballaggi in plastica. L’iniziativa, dall’alto valore civico e sociale, è frutto della collaborazione con il Consorzio volontario senza scopo di lucro Coripet e ha coinvolto anche i bambini degli istituti scolastici del territorio, ai quali sono stati presentati i benefici degli eco-compattatori attraverso giochi educativi, gadget ecologici ed una simpatica caccia al tesoro green.

«Nell’ottica del nostro consolidato impegno a favore dell’ambiente – spiegano Sergio Lo Giudice e Sonia Chillè, rispettivamente direttore del Parco Commerciale Le Zagare e responsabile marketing di Wave Srl – abbiamo voluto fare un ulteriore passo in avanti, offrendo ai cittadini questo fondamentale servizio per dare una seconda vita ai rifiuti ed evitare così inquinamento e sprechi. Come shopping center stiamo promuovendo un’iniziativa per la raccolta di eco-punti con premi in palio, utile ad incentivare l’utilizzo dei nuovi compattatori che, assieme agli altri presidi ecologici già presenti, saranno quotidianamente a disposizione della collettività».

