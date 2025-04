L’iniziativa si terrà il 7 aprile alle “Zagare” in occasione della Giornata Mondiale della Salute

Prendersi cura della propria salute è una forma d’amore verso se stessi. Per attuare questo proposito, in base alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la prevenzione rappresenta uno dei più validi strumenti in grado di ridurre sensibilmente la diffusione di patologie. Un corretto stile di vita e mirati esami clinici possono fare la differenza.

In linea con queste preziose indicazioni, il Centro Medico “Le Zagare” di San Giovanni La Punta si renderà promotore, in occasione dell’ormai imminente Giornata Mondiale della Salute, di un’iniziativa di natura sanitaria denominata “Prevenzione che si prende cura del tuo respiro”. Nella giornata di lunedì 7 aprile 2025, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00, saranno eseguite spirometrie gratuite. L’evento nasce dalla volontà di sensibilizzare la popolazione sui rischi delle malattie respiratorie, come l’asma, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e altre patologie polmonari, che colpiscono un numero sempre crescente di soggetti. La spirometria, esame non invasivo che misura la funzione polmonare, è uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce di queste malattie e per l’attuazione di interventi tempestivi e risolutivi.

Prenotare l’esame è semplicissimo: basta presentarsi al desk del Centro Medico “Le Zagare” nella galleria del parco commerciale e scegliere l’orario della visita. Si consiglia di non utilizzare spray per l’asma nella mattina dell’esame e di effettuare una leggera colazione al massimo due ore prima del controllo. Gli specialisti saranno a disposizione per fornire consulenze e rispondere a qualsiasi domanda riguardante la salute respiratoria. Saranno eseguite fino a un massimo di cinquanta spirometrie gratuite.

Il Parco Commerciale etneo non è nuovo a progetti di sensibilizzazione sociale. Gli eventi green promossi ormai da numerosi anni e la recente iniziativa di prevenzione e screening gratuito contro il tumore della mammella svoltasi sempre in collaborazione con il Centro Medico in occasione della recente Festa della Donna, stanno rinnovando il costante impegno delle “Zagare” nella promozione della salute e del benessere della comunità.

Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito www.parcolezagare.it e i canali social dello shopping center.





