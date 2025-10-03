“Dopo decenni di attesa – dichiara il sindaco Giuseppe Minutilla – questo progetto diventa finalmente realtà. Un intervento fondamentale che mette in sicurezza la nostra comunità e le infrastrutture strategiche del territorio. A nome dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini di San Mauro, rivolgo un sentito ringraziamento al presidente Renato Schifani, all’assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò, alla Struttura commissariale e a quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo. È un risultato che ci consente di guardare al futuro con maggiore fiducia.”





Con queste parole il sindaco di San Mauro Castelverde, Giuseppe Minutilla, ha commentato la notizia dell’aggiudicazione dei lavori in contrada Borrello. L’investimento di 15,2 milioni di euro consentirà la messa in sicurezza della contrada, colpita da movimenti franosi sin dagli anni Novanta. I lavori sono stati aggiudicati dalla Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al Consorzio Stabile Medil di Benevento.





Ieri, annunciando l’aggiudicazione dell’appalto, il presidente Schifani ha dichiarato: “Restituiamo alla comunità un intero versante grazie a un’attenta programmazione delle risorse che risponde a criteri ben precisi e che ci ha consentito di raggiungere importanti traguardi nel contrasto al dissesto idrogeologico”.

Il progetto prevede la realizzazione di pozzi drenanti, pali in cemento armato e opere di regimazione idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque piovane e la stabilità del terreno. L’intervento interesserà il versante occidentale di Pizzo Naturo e comprenderà anche la ricostruzione dei muri di contenimento e la sistemazione del manto stradale lungo la Sp 52, unica via di accesso al paese.

