Con un decreto dell’assessorato alle infrastrutture, la Regione ha stanziato 977 mila euro per diversi interventi a San Vito Lo Capo.

Si tratta in particolare dei lavori per la sistemazione dell’ultimo tratto della via Faro e per il completamento dell’arredo urbano, riqualificazione ambientale del lungomare e sistemazione della Villa dell’ex Albergo diurno. Le risorse europee fanno parte del Fsc – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Ne danno notizia Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Ars, e la consigliera forzista Alba La Sala, sottolineando come si tratti “di importanti interventi attesi da tempo per la sicurezza della viabilità, la riqualificazione urbana e il decoro.”

“Ancora una volta, si conferma l’attenzione del Governo e del Presidente Schifani per la provincia di Trapani – affermano i due – grazie alla capacità di recuperare somme extra regionali che saranno strumenti per interventi importanti per la qualità della vita e per la vivibilità del nostro territorio.”

Luogo: SAN VITO LO CAPO, TRAPANI, SICILIA

