Un nuovo passo verso un sistema sanitario più integrato e capillare. Questa mattina, l’IRCCS ISMETT di Palermo e la Croce Rossa Italiana, con l’adesione di UPMC, hanno firmato un protocollo d’intesa che punta a rafforzare la collaborazione in quattro settori chiave: assistenza clinica, formazione sanitaria, ricerca e risposta alle emergenze.

L’accordo, della durata triennale, prevede lo sviluppo di iniziative congiunte in ambiti strategici, tra cui attività cliniche e assistenziali (anche in telemedicina), formazione e aggiornamento del personale sanitario, progetti di ricerca e innovazione, oltre a interventi nelle situazioni di emergenza e catastrofi.

“Un ecosistema sanitario integrato per un modello replicabile di innovazione sostenibile”

“Questo protocollo d’intesa tra ISMETT, UPMC e la Croce Rossa Italiana – sottolinea Angelo Luca, Direttore di ISMETT ed Amministratore di UPMC Italy – configura un ecosistema sanitario integrato che valorizza sinergicamente l’expertise clinico-trapiantologica e di ricerca dell’IRCCS ISMETT, la capillarità territoriale della Croce Rossa e gli standard internazionali di UPMC. La strutturazione operativa in tavoli tecnici specialistici nelle quattro aree strategiche – assistenza clinica, formazione specialistica, ricerca traslazionale e gestione delle emergenze – garantirà l’implementazione di protocolli evidence-based e consoliderà la nostra mission istituzionale, amplificando il contributo al sistema sanitario nazionale attraverso un modello replicabile di innovazione sostenibile”.

La partnership punta a creare un modello operativo che combini eccellenza sanitaria, presenza sul territorio e capacità di intervento rapido. Il protocollo formalizza una sinergia che potrà tradursi in progetti concreti per la salute pubblica, soprattutto in contesti di vulnerabilità sociale o emergenza sanitaria.

“Collaborare con un centro di eccellenza come ISMETT, che fa della qualità, del rispetto e dell’ascolto le sue linee guida nella relazione con i pazienti e la comunità in cui opera è un grande privilegio – ha commentato Debora Diodati, Vicepresidente della CRI – La Croce Rossa Italiana è orgogliosa di poter mettere in rete la sua capacità di essere presente e attiva sul territorio, collaborando con una struttura riconosciuta come un punto di riferimento nel bacino del Mediterraneo. La firma di questo protocollo rappresenta il punto di partenza di una strategia che mira a servire in maniera più efficace le comunità locali. Insieme, potremo essere sempre più vicini alle persone, sempre più formati e al passo con i tempi e pronti a rispondere alle emergenze”.

Con questa intesa, ISMETT, CRI e UPMC gettano le basi per un’alleanza che punta a rafforzare la sanità siciliana con strumenti moderni, formazione continua e azioni concrete sul campo.









