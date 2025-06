“Un’ondata di partecipazione senza precedenti”. Così Lidia Adorno, parlamentare regionale del M5S, commentando l’adesione massiccia alla manifestazione regionale in programma domani a Palermo contro il collasso del sistema sanitario siciliano.





Saranno tre gli autobus in partenza da Catania, a cui si aggiungeranno oltre 70 cittadini che stanno raggiungendo Palermo con mezzi propri, per dire un chiaro e deciso “basta” alle liste d’attesa interminabili, ai ritardi nei referti, alle nomine politiche nella sanità e agli appalti truccati.





“Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno risposto al mio appello – ha dichiarato Adorno –. In particolare, le 120 persone che mi hanno contattata direttamente per aderire e un grazie speciale al Gruppo Territoriale M5S di Adrano, che da solo è riuscito a riempire un intero autobus. La vostra energia è la prova che la Sicilia non si arrende”.





La manifestazione avrà inizio alle ore 16:30 in Piazza Parlamento a Palermo, per poi spostarsi in corteo verso Piazza Bologni alle ore 17.





“Saremo in tanti, determinati e uniti – ha concluso Lidia Adorno –. Al nostro fianco ci sarà anche il presidente Giuseppe Conte. Do a tutti appuntamento a Palermo per dare voce a tutti i siciliani che vogliono una sanità giusta, pubblica ed efficiente”.

