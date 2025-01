La deputata pentastellata ha presentato una interrogazione e chiede a Schifani e Volo di intervenire per restituire il ruolo a un dirigente medico

La deputata regionale del M5S Lidia Adorno ha presentato una interrogazione riguardante una decisione dell’Asp di Catania, che è destinata a destare perplessità e aprire il dibattito sulla gestione delle competenze in ambito sanitario. Con la deliberazione n. 1217 del 10 agosto 2023, l’Asp etnea ha conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione a un dirigente ingegnere, una scelta definita “illogica e non coerente” da Adorno, alla luce delle competenze specifiche richieste per il ruolo.

“Il Dipartimento di Prevenzione è una struttura chiave per la tutela della salute pubblica. Tra le sue responsabilità rientrano la prevenzione di malattie infettive e cronico-degenerative, la sorveglianza sanitaria su acque, alimenti e ambienti di lavoro e la gestione di programmi di vaccinazione e screening diagnostici. Secondo le normative vigenti – ha spiegato Lidia Adorno tramite l’interrogazione – la direzione di questo dipartimento deve essere affidata a un medico con specializzazione in igiene, medicina preventiva o discipline affini. Ma, a Catania, la guida del dipartimento è stata assegnata ad una figura tecnica, un ingegnere, privo delle qualifiche mediche richieste per affrontare la complessità delle attività sanitarie”.

Nell’atto indirizzato al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore alla Salute Giovanna Volo, l’esponente pentastellata ha sottolineato come questa decisione sia “unica in tutta Italia”.

Con questa interrogazione, la deputata regionale del M5S chiede al Presidente Schifani e all’assessore Volo quali sono i provvedimenti che intendono adottare per garantire che il ruolo di Direttore del Dipartimento di Prevenzione torni ad essere ricoperto da un dirigente medico, in linea con le normative e le necessità sanitarie della collettività.

“La prevenzione collettiva delle malattie, la gestione epidemiologica e il controllo dei rischi sanitari richiedono competenze sanitarie specifiche che solo un medico specializzato può garantire – ha dichiarato Lidia Adorno – La scelta dell’ASP di Catania è una grave anomalia che rischia di compromettere la qualità e l’efficienza di un dipartimento strategico per la salute pubblica”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.