“Si registra un grande fermento relativo alla professione infermieristica, che è sempre più al centro sia del sistema sanitario, sia del mondo scientifico e della ricerca. Questo è il segno di un’evoluzione evidente rispetto alla quale è fondamentale che le istituzioni e la classe politica a tutti i livelli siano consequenziali nei processi decisionali, ai quali è indispensabile che siano coinvolti in primis gli Ordini e la Fnopi”.

Così ha detto la presidente della Fnopi, Barbara Mangiacavalli che oggi chiuderà i lavori del congresso internazionale sul nursing in corso da ieri al Politeama di Palermo, organizzato dall’Opi di Palermo, in collaborazione con l’associazione “Professionisti della Salute”. Il presidente dell’Opi Palermo, Antonino Amato, ha sottolineato la necessità di attuare l’assistenza sanitaria territoriale, “con i suoi nuovi modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale – ha detto Amato- rappresenta una sfida cruciale e non più rimandabile per garantire un Sistema Sanitario Nazionale che sia davvero vicino alle persone: più giusto, più efficiente, più umano”.

“Una sfida – ha aggiunto Amato – che non può essere vinta senza il contributo essenziale degli infermieri, professionisti che ogni giorno, in silenzio o sotto i riflettori dell’emergenza, si prendono cura della salute dei cittadini”.

