“Prima la comunità – Riflessioni e strumenti per rafforzare la sanità di prossimità e la partecipazione comunitaria”. Questo il tema dell’evento formativo accreditato ECM rivolto alle Professioni Sanitarie, Socio-Sanitarie e Assistenti Sociali, e riservato agli iscritti CISL FP Messina, che si terrà venerdì 5 dicembre a partire dalle 8.30 preso l’Eolian Hotel, Milazzo (ME).

L’evento, che costituirà un momento di riflessione importante sull’avvio della riforma introdotta dal Decreto Ministeriale 77/2022, che definisce modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale italiano, vedrà la partecipazione del segretario generale della Cisl Messina, Nino Alibrandi, del segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, della Rettrice Giovanna Spatari, del direttore generale dell’Asp Messina Giuseppe Cuccì, dei membri della commissione sanità dell’Ars, Pino Galluzzo e Antonio De Luca, e del presidente Giuseppe Laccoto, del professor Maurizio Ballistreri, ordinario di diritto del lavoro all’università e di Antonio Giardina, presidente del comitato consultivo dell’Asp Messina. A portare i propri saluti il sindaco di Milazzo Giuseppe Midili e i rappresentanti delle autorità religiose.





La parte formativa vera e propria vedrà invece gli interventi di Anna Maria Ferraresi, direttore del distretto di Mirandola, Santina La Spada, presidente del comitato provinciale della Croce Rossa, Mario Bellomo, dirigente delle professioni sanitarie Asp Messina, Giusy Lorizio, infermiera esperta in gestione del rischio sanitario, Daniele Pagana, infermiere esperto in sistemi di telemedicina, e Cettina Restuccia, assistente sociale.

Un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo centrale della comunità nei processi di salute e benessere, valorizzando la sanità territoriale e la partecipazione attiva di cittadini, istituzioni e terzo settore.

