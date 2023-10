“Questa paventata riforma della sanità siciliana ancora in itinere sembrerebbe dettata da un apparente ed evidente aumento delle poltrone dei manager in modo sproporzionato”. È il commento del Nursind Sicilia, che per voce del segretario regionale Salvo Calamia interviene sulla bozza di riordino delle aziende sanitarie e ospedaliere.

“È la qualità che deve determinare una riforma e non il numero dei manager – prosegue Calamia – questa operazione se mai dovesse vedere la luce non migliorerà di certo la sanità siciliana, ci auguriamo che realmente i sindacati saranno coinvolti nei processi decisionali”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.