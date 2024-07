Davide Monaco, operatore sociosanitario e già responsabile della segreteria provinciale di Vicenza, è stato nominato responsabile del Coordinamento nazionale giovani della UGL Salute. “E’ un nuovo attestato di enorme fiducia nei miei confronti – ha commentato Monaco dopo aver ricevuto l’incarico – a cui rispondo assicurando il massimo impegno per aprire le porte della nostra Federazione alle nuove generazioni. È un momento in cui i giovani guardano con diffidenza alle professioni sanitarie. Bisognerà lottare per invertire questa tendenza attraverso iniziative mirate che pongano la dignità ed i diritti dei professionisti della salute come base per il rilancio della sanità italiana”. Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute porta a Monaco le congratulazioni dell’intera Federazione. “Davide è entrato da tempo nella nostra famiglia sindacale con l’entusiasmo della sua gioventù mostrando però una grande preparazione sui temi del lavoro. Il futuro appartiene alle nuove generazioni e sono certo che il nostro responsabile dei giovani saprà raccogliere attorno a sé le nuove schiere per affrontare le sfide che ci attendono per far trionfare la giustizia sociale”.







