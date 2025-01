Il coordinatore regionale dell’Udc in Sicilia, l’On. Decio Terrana, si congratula con l’ex direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, la Dott.ssa Daniela Faraoni, per essere stata scelta come nuovo Assessore Regionale alla Salute dal Presidente Renato Schifani.





“Sono molto contento della scelta del Presidente Schifani – trasmette l’On. Terrana – La Dott.ssa Faraoni ha già avuto modo di dimostrare il proprio valore come direttore generale dell’ASP di Palermo e sono certo che saprà farsi valere nel nuovo ruolo assegnatole. L’Assessorato alla Salute è fondamentale per la nostra Regione su tanti aspetti, a partire dalle liste di attesa infinite fino ad arrivare all’assistenza domiciliare. Il nuovo Assessore Daniela Faraoni ricoprirà un ruolo di grande responsabilità, che dovrà essere portato avanti con particolare sensibilità ai più deboli e bisognosi”.





Luogo: PALERMO

