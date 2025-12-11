Dopo il lancio ufficiale del progetto Zattere nel Mare, Santi Scarcella pubblica “Cabbasisi”, il nuovo singolo in uscita dal 12 dicembre 2025 su tutte le piattaforme digitali. Il brano diventa una sorta di “annuncio emotivo” del concerto in programma il 23 dicembre 2025 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. È un blues–gospel in siciliano, una preghiera laica che parte dall’urlo di chi non ce la fa più. Parla di stanchezza, di ingiustizie, di guerre grandi e piccole — dal bullismo ai conflitti del mondo — e trasforma la rabbia in un grido collettivo di speranza. È un canto popolare che unisce, libera e invita a ritrovare umiltà, amore e coraggio.





VERSO IL 23 DICEMBRE: “ZATTERE NEL MARE”

Il singolo si inserisce nel percorso di “Zattere nel Mare”, il progetto artistico che Scarcella porterà in scena. In prima nazionale, il 23 dicembre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Al centro dello spettacolo, l’immagine reale e simbolica di un pianoforte recuperato in mare dalla Guardia Costiera Italiana, metafora di una cultura che chiede di essere salvata.

Per la prima volta, la storica band di Scarcella incontrerà l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, diretta dal M° Alberto Maniaci, in una fusione originale tra musica sinfonica, jazz e canzone d’autore. Sul palco, con Scarcella alla voce, al pianoforte e ai synth: Nicola Costa (chitarre), Francesco Luzzio (basso), Puccio Panettieri (batteria). Tra gli ospiti, il coro di voci bianche dell’I.C. di Tortorici e il polistrumentista siciliano Gemino Calà.





DALLE AULE AI TEATRI

Nato a Messina, Santi Scarcella è oggi docente di Pianoforte Pop/Rock e collabora con il Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo e il conservatorio “A.Toscanini” di Ribera oltre che insegnante di Musica all’Istituto Comprensivo “Via dei Sesami” di Roma. Ha formato generazioni di studenti, tra cui Niccolò Moriconi (Ultimo), che lo ha più volte citato pubblicamente come maestro fondamentale nel proprio percorso. Il suo stile fonde jazz, musica popolare e canzone d’autore, con una forte attenzione al valore educativo e sociale della musica.



BIGLIETTI GIÀ IN VENDITA

I biglietti per la prima nazionale del 23 dicembre 2025 a Messina sono già disponibili online su Vivaticket.

