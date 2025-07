Fabio Martorana torna in radio con “Sarà come perdersi”, brano disponibile in digitale (Warner Music), prodotto e arrangiato da Giancarlo Amendola.

“Sarà come perdersi” nasce dalla consapevolezza che in una coppia, come in tutti i rapporti sentimentali, si possono attraversare momenti turbolenti, ma se l’unione è salda e l’amore è vero, allora tutto può essere superato, anzi da quel momento difficile può arrivare una grande riflessione, che maturando può portare a stadi superiori di benessere. Con questo singolo così sentito ed emozionante, Fabio Martorana vuole trasmettere fiducia verso l’amore, verso la coppia, ma soprattutto il messaggio che insieme si può superare tutto… basta crederci e volerlo.





“Volevo esprimere, con questo testo, il forte desiderio di vicinanza e di ritrovare l’amore e la complicità in un rapporto. Parlo di momenti di silenzio, di vuoti e di oscurità, in cui si sente la distanza da quella persona, ma anche della speranza di riavvicinarsi, per ricostruire un legame profondo. Confessare di sentirsi persi nel buio, di aver bisogno di essere aiutati a uscire da quello stato di solitudine, e desiderare solo la presenza dell’altra persona per sentirsi completi. Il tema centrale – afferma Fabio Martorana – è il percorso di crescita e di cambiamento reciproco, la volontà di superare le difficoltà, ricordando che i sogni e l’amore autentico sono ancora raggiungibili e che spesso bisogna perdersi per ritrovarsi nuovamente e più forti.”

Il video è stato girato in una bellissima location tra le colline di Rieti, il Relais Villa D’Assio infatti si trova immerso nella natura tra colline e laghi caratterizzato da strutture in muratura d’epoca ed è stato incantevole effettuare le riprese in un luogo decisamente accogliente e rilassante. Il video, con le immagini, descrive momenti di vita vissuta, dove non c’è spazio per il risentimento dopo una lite, ma solo per una riflessione e crescita interiore.





Fabio Martorana, siciliano, nasce il 12 maggio 1981 in provincia di Caltanissetta. La sua passione per la musica arriva sin da quando a otto anni vede per la prima volta la chitarra rotta della zia che riesce a sistemare e da cui non si separa più, cominciando a suonare e a cantare, prima da autodidatta, poi studiando. Inizia a esibirsi a quattordici anni, sia come chitarrista che come cantante, con un gruppo musicale tutto suo, interpretando successi dei Nirvana, Pink Floyd, Metallica e altri gruppi rock, inserendo sempre nelle scalette brani scritti da lui.

Negli anni 2000 inizia ad esibirsi a livello internazionale in città europee iscrivendosi contemporaneamente all’Università, studiando di giorno e cantando la sera. Grazie anche alla musica ottiene due lauree, la prima in Scienze della Formazione e la seconda in Ingegneria Civile. Si trasferisce a Cisterna Di Latina, dove fonda la Martorana Consulting che oggi ha sedi su tutto il territorio nazionale. Nel 2020 l’esordio discografico con il suo primo singolo “Anima Bianca”, che sarà la colonna sonora del film “Oltre le nostre Vite” da lui scritto, diretto e interpretato.





Seguono altri brani come “Essere come Sei”, “L’Essenza Migliore”, “I nostri Battiti”, “Tu sai Essere” e “Se Fossi”. Nel 2023 firma un contratto discografico e pubblica “Sono felice di farti sapere”, brano che, a distanza di tempo non smette di ottenere successo anche sui social e le piattaforme digitali, a cui segue “Mentre il Tempo Scorre Lento” per chiudere il 2024 con “Noi e L’ immensità”. Nel mese di aprile 2025, distribuito da Warner Music Italy, viene pubblicato “Solo un sogno”.

Fabio Martorana, in tour fino a settembre, nelle migliori piazze italiane, lancia per l’estate “Sarà come perdersi” brano che parla di speranza, di rinascita e della forza di un amore che supera le difficoltà del tempo e dei cambiamenti.

