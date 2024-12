Piero Libro (già autore di “In Sicilia diciamo così”) continua il suo percorso nelle espressioni particolari del linguaggio della sua terra: oggi, 16 Dicembre alle ore 18.00 presenterà “In Sicilia diciamo noialtri” (Nuova Ipsa Editore) presso la libreria “Voglia di Leggere” in via Antonio Pacinotti 42 a Palermo; oltre all’autore interverranno Giovanni Ruffino (Accademico della Crusca, Professore Emerito di Linguistica e Dialettologia italiana dell’Università di Palermo e Presidente del Centro di studi filologici e linguistici siciliani;), Gino Pantaleone (poeta e scrittore), Monica Scibona (attrice), e Isidoro Farina (responsabile eventi Nuova Ipsa Editore). Il volume contiene circa 300 espressioni di “italiano regionale” utilizzate nell’Isola con le spiegazioni del reale significato nella lingua nazionale, condite da un pizzico di ilarità; quella che viene naturale quando si riflette sugli equivoci che possono suscitare in chi non le conosce, non vivendo in Sicilia.

Si tratta di frasi, dove non vi sono parole dialettali ma nelle quali una o più di queste ha o hanno un significato diverso da quello corretto nel resto del territorio nazionale. Fra le tante “Io e mio fratello ci leviamo due anni”, oppure “Per questa cosa non ci tiro” ed ancora “La collana costa troppo… può farmi una carezza?”

Le espressioni nel volume sono suddivise per tematica. La prefazione è a cura del già citato professor Giovanni Ruffino. Il libro, in formato 12×17 cm, è composto da 152 pagine ed ha un costo di € 15.

Luogo: Libreria Voglia di Leggere, Via Pacinotti , 42, PALERMO, PALERMO, SICILIA

