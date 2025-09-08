COMUNICATO STAMPA



SAVARINO: “DALLA REGIONE 55 MILIONI PER LE STRADE PROVINCIALI, AD AGRIGENTO OLTRE 4,7 MILIONI”





Palermo, 8 settembre 2025 – La Giunta regionale ha approvato il piano di riparto dei 55 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali siciliane. Le risorse, suddivise tra i liberi consorzi comunali e le città metropolitane secondo criteri oggettivi, serviranno a interventi di rifacimento del manto stradale, consolidamento dei versanti, manutenzione delle barriere, realizzazione di rotatorie, nuova illuminazione e segnaletica.



“Con questo provvedimento – dichiara l’Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino – diamo risposte concrete a un’esigenza che i cittadini manifestano da anni: strade più sicure e finalmente percorribili. Ad Agrigento, il Libero Consorzio riceverà 4,7 milioni di euro, che consentiranno di rifare l’asfalto nei tratti più danneggiati, mettere in sicurezza i versanti a rischio, realizzare barriere e rotatorie, installare illuminazione e segnaletica, oltre ad altri interventi indispensabili. Non risolveremo tutte le criticità, ma questi fondi si aggiungono a quelli fsc già stanziati dal collega Aricò. Avviamo così un percorso chiaro: la Regione sostiene i territori con risorse certe e immediatamente utilizzabili, ponendo particolare attenzione alle strade provinciali, abbandonate da chi aveva cancellato l’ente con un colpo di spugna. Strade migliori significano comunità più forti e sviluppo per la nostra terra”.



Con l’approvazione di questo piano la Regione Siciliana consolida una strategia che punta a rafforzare la sicurezza dei cittadini, favorire la mobilità e sostenere la crescita economica attraverso infrastrutture moderne ed efficienti.

