Sarà la Sicilia ad ospitare la finale del Campionato Nazionale Libertas Nordic Walking Coppa Italia. L’appuntamento è per domenica prossima sull’Etna con il circuito di gara del Monte Concilio a 1200 mt di altezza dove il manto lavico sarà una autentica sfida. Gli atleti della Libertas, per la prima volta, infatti, affronteranno la competizione K5 di 5000 metri su un circuito insolito ed unico nel suo genere. Grazie al grande lavoro di squadra e di sinergie tra le associazioni Libertas Nordic Walking School di Nicolosi, Nordic Walking Altomilanese di Legnano e con il presidente Giuseppe Mangano del Centro Regionale Sportivo Libertas Sicilia, quest’anno sarà possibile assistere nel Catanese alla prima gara di Nordic Walking targata Libertas.

Ad aprire ufficialmente l’evento sarà la conferenza stampa in programma sabato prossimo alle 11 presso il Museo Artium di Santa Venerina, alla presenza del sindaco di Nicolosi, Angelo Pulvirenti, dell’assessore allo Sport, Ugo Marletta e dei responsabili Libertas Nordic Walking: Biagio Sciacca (responsabile regionale Sicilia), Ileano Padovan (responsabile regionale Lombardia), Angela Cacamo (responsabile nazionale) e Grazia Trovato, direttore artistico del Museo Artium. All’Athletic Team NWA, che sin da subito ha accolto con grande entusiasmo la trasferta in Sicilia, spetta l’onore di essere tra i primi agonisti a lasciare le impronte sul tracciato in terra lavica oltre al privilegio di sperimentare l’introduzione della nuova specialità, il biathlon Nordic Walking-airsoft.

“Il progetto che giace nel cassetto da diverso tempo è maturo per essere provato e sperimentato – riferisce Angela Cacamo – Grazie alla collaborazione degli operatori dell’Asd Spartani di Belpasso sarà possibile dare vita alla nuova specialità che coniuga due discipline sportive, il Nordic Walking e il Softair. Non ci inventiamo nulla di nuovo se pensiamo che nello sci di fondo, da dove il Nordic prende le sue origini, il biathlon esiste da sempre. La novità e l’unicità della specialità è che non saranno gli atleti di Nordic Walking ad eseguire i tiri sui bersagli ma toccherà all’atleta operatore di softair che farà parte della squadra mista composta da tre atleti in totale”.

“Le idee come sempre nella fucina sportiva di Libertas non mancano – aggiunge il responsabile nazionale softair Libertas, Benigno Di Marco – e siamo certi che anche questa novità potrà portare lustro a tutte e due le discipline. Sono orgoglioso che sia stato proprio il softair ad essere chiamato a fare da sparring partner con i colleghi del nordic walking”.

A dirigere il collegio giudicante dell’evento sarà il direttore di gara Camilla Bonati mentre il vice direttore Marco Rabatelli, tecnico Libertas, avrà il compito di supervisionare le operazioni di tiro della nuova specialità e completare il manuale operativo del “Nordic Walking – Airsoft”.

Tutto pronto quindi per il grande evento sportivo che dalle premesse si preannuncia una eccellente opportunità per tutti i partecipanti. I dettagli del campionato e delle tappe in programma sono consultabili al link: www.nwaitalia.it o sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/nordicwalkinglibertas

Luogo: Museo Artium, Via Umberto I, 98, SANTA VENERINA, CATANIA, SICILIA

