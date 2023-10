“Che si trattasse più di una boutade che di un’ipotesi percorribile era abbastanza chiaro, ma se ancora ci fosse qualche dubbio sull’impraticabilità della proposta di sorteggiare i nuovi manager della sanità, basta attenersi alla giurisprudenza. Per riportare la discussione su argomenti più seri, dunque, ribadiamolo allora meglio: la legge vieta questa ipotesi come ha ricordato anche la magistratura amministrativa che, con una recente pronuncia, ha affermato l’incombenza sull’amministrazione di un onere motivazionale sulle scelte dei manager. Quindi abbiamo chiarito che parliamo di cose non attendibili, che non danno lustro ad alcuno perché inducono l’opinione pubblica a pensare che la politica sia incapace di tutto, anche di compiere le scelte che le competono. Non condividiamo la proposta di Cuffaro e di Ismaele La Vardera e i motivi sono concreti, oggettivi e supportati dalla giurisprudenza”.

È questa la posizione del deputato regionale di FdI Marco Intravaia sulla proposta avanzata dalla Dc e dal deputato La Vardera di sorteggiare i manager della sanità.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.