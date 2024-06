“Schegge Traumatiche: Kim Noble e le sue venti personalità” e’ il titolo del primo libro di Sofia Mezzasalma, giornalista pubblicista e dottoressa in psicologia clinica.

Lo scritto risulta unico nel proprio genere in quanto tratta, per la prima volta, la vita della Noble in chiave clinica e psicodinamica.

Nonostante la storia della pittrice londinese dalle venti sia nota in tutto il mondo, infatti, nessuno – prima della Dott.ssa Mezzasalma – aveva proposto uno scritto che trattasse in modo dettagliato il Disturbo Dissociativo dell’Identità e si ponesse l’obiettivo di far risalire ciascuna “personalità altra” del Sistema di Kim Noble al trauma che l’ha originata.

Accompagnando il lettore attraverso un iter di progressiva conoscenza del trauma e dei meccanismi difensivi attraverso i quali la psiche risponde ad un dolore altrimenti intollerabile, il contenuto appare fruibile ad un pubblico misto, composto sia da addetti ai lavori che non.

Vincenzo Cicero, Docente Ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università degli studi di Messina e autore della premessa del libro, scrive: “Le risorse ermeneutiche di Mezzasalma contribuiscono senza dubbio a fare di questo scritto d’esordio un apporto originale sia alla comprensione del DID in generale, sia all’interpretazione della pittura – e, quindi, della psiche (multi) dividuale – di Kim Noble”.

In attesa della presentazione ufficiale, che si svolgerà a Milazzo (ME), nel corso della prima settimana d’agosto, il libro – edito dalla Lombardo Edizioni e illustrato dal videomaker Francesco Romagnolo – è già disponibile sul sito della casa editrice e sulle più famose piattaforme di vendita online.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.