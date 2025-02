Sicilia Fiera – Varco nord – Misterbianco Catania

Seconda prova nazionale cadetti e giovani di spada – nel weekend a Catania più di 900 atleti in pedana

Catania – Sarà il complesso “Sicilia Fiera” di Misterbianco (Varco Nord), a ospitare sabato 8 e domenica 9 febbraio la Seconda Prova Nazionale di spada maschile e femminile per le categorie Cadetti e Giovani. Sulle pedane siciliane saliranno complessivamente 936 atleti provenienti da tutti i club scherma della Penisola alla ricerca di punti per la qualificazione ai Campionati Italiani Under 17 e Under 20 che si svolgeranno a Terni.





Ad organizzare l’evento che attirerà l’attenzione della scherma nazionale su Catania sarà il Club Scherma Acireale, da anni fucina di campioni che hanno scritto la storia della scherma italiana. Nella prima giornata di gare spazio per i Cadetti: alle ore 8,30 il via alla gara individuale maschile, a cui sono iscritti 282 tiratori, e alla competizione femminile con 201 partecipanti. La domenica toccherà alla categoria Giovani che vedrà impegnati 274 spadisti, con orario d’inizio fissato alle 8,30, e 179 spadiste per le quali la fase a gironi scatterà alle 10,30.





IL PROGRAMMA



Sabato 8 febbraio



Ore 8.30: Spada maschile Cadetti

Ore 8.30: Spada femminile Cadette





Domenica 9 febbraio

Ore 8.30: Spada maschile Giovani

Ore 10.30: Spada femminile Giovani

