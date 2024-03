Il Cus Catania alla volta di Riyadh per la partecipazione di due spadisti, Maria Roberta Casale e Lorenzo Arcidiacono, convocati ai Mondiali Cadetti e Giovani che si disputeranno in Arabia Saudita dal 12 al 20 aprile.



La chiamata in nazionale per la giovane cusina Maria Roberta Casale (classe 2008) arriva a distanza di pochi giorni dall’aver conquistato la medaglia d’argento nella 2° prova nazionale di qualificazione Cadetti e Giovani che si è disputata a Catania a metà marzo. Medaglia che le ha consentito di staccare il pass per i Campionati Italiani Under 17 e Under 20 che si svolgeranno a Genova dal 24 al 26 maggio, dove si è qualificata sia per la categoria Cadette che per le gare della categoria Giovani.

La spadista non è nuova alle “chiamate” di Federscherma.

Questa convocazione – sono solo 3 le cadette italiane convocate per la spada – che si aggiunge alla precedente che l’ha vista gareggiare all’Europeo di Napoli (22/29 febbraio scorsi), si materializza in un periodo di grandi stimoli per l’atleta che salirà in pedana a Riyadh il 16 aprile per rappresentare il Tricolore. Un percorso sportivo che la fa essere sempre più protagonista nel panorama nazionale della scherma giovanile.

La cadetta, al secondo anno nella categoria, parteciperà all’allenamento premondiale Cadetti e Giovani di spada maschile e femminile, che si terrà al Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Formia dal 2 al 6 aprile, così come tutti i 18 convocati italiani (per le tre armi), che voleranno alla volta dell’Arabia Saudita.

Maria Roberta Casale gareggerà per l’Italia, Lorenzo Arcidiacono per i colori del Portogallo

Per Lorenzo Arcidiacono, anche lui classe 2008, al secondo anno nella categoria cadetti, si tratta invece della prima convocazione nella nazionale del Portogallo, avendo la doppia nazionalità italo/portoghese. Un’emozione al quadrato la sua, visto che gareggerà con i colori verde/rosso della sua seconda patria cuciti sulla divisa, insieme a quelli rossoazzurro del pacth del Cus Catania, il suo club di appartenenza.

Anche lui salirà in pedana il 16 aprile, per le prove di spada maschile previste nella nove giornate di gare, con 18 titoli mondiali in palio.

LA SODDISFAZIONE DEL PRES. DEL CUS CATANIA, LUIGI MAZZONE:

“Dopo la recente medaglia d’argento di Maria Roberta Casale conquistata a Catania, la qualificazione di tre nostri spadisti per i Campionati italiani assoluti individuali che si svolgeranno a Cagliari, e ora queste due convocazioni ai Mondiali in Arabia Saudita, rivolgo i miei complimenti ai ragazzi e ai maestri, ed esprimo tutta la mia soddisfazione per il costante lavoro svolto quotidianamente in sala. Una lista di successi che vale per il presente e apre scenari importanti anche per il futuro”.

La convocazione ai mondiali di Riyadh 2024 dei due tesserati cusini si tinge di verde, come la speranza e come il colore della bandiera del paese ospitante le cui spade richiamano il trionfo.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.