«Ferma condanna per i gravi ritardi dei farmaci oncologici». A denunciarlo è la sede di Agrigento di Udicon Sicilia, a seguito di una vicenda che da due giorni interessa i pazienti e i loro familiari del reparto di oncologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

«È inammissibile che persone già provate dalla malattia – ha dichiarato Giuseppe Mortillaro, responsabile della sede di Agrigento di Udicon – debbano convivere con l’angoscia di ritardi imperdonabili nella preparazione dei farmaci oncologici necessari per le loro cure». La causa sarebbe legata al malfunzionamento della “camera bianca” dell’ospedale di Sciacca, un problema già segnalato dal responsabile dell’Unità operativa ma che, ad oggi, non ha ancora ricevuto alcuna soluzione.





«A causa di quanto sta accadendo – ha continuato Mortillaro – un’équipe di medici e infermieri è costretta a recarsi quotidianamente all’ospedale di Agrigento per la preparazione dei farmaci salvavita, con tutte le difficoltà logistiche e i conseguenti ritardi che l’ emergenza comporta».

Ieri un gruppo di pazienti, presenti nel reparto già alle 8,30, alle 17,30 non aveva ancora ricevuto i farmaci provenienti da Agrigento, fatto che ha comportato un ulteriore ritardo nella somministrazione della terapia di oltre 2 ore.

«Pur comprendendo e apprezzando la professionalità e l’impegno che gli operatori sanitari stanno dimostrando nell’affrontare al meglio questa situazione di emergenza – ha concluso Mortillaro – chiediamo con urgenza all’Azienda sanitaria di intervenire immediatamente per ripristinare la piena funzionalità della “camera bianca” dell’ospedale di Sciacca e garantire così il diritto alla salute dei nostri concittadini. Questa non è la sanità che i cittadini si aspettano e meritano. Ci riserviamo di intraprendere ulteriori azioni a tutela dei diritti dei pazienti qualora la situazione non dovesse risolversi in tempi brevi».

