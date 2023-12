Sarà inaugurata oggi alle 18:30 presso la Sala Blasco del Comune di Sciacca la mostra “Sciacca vista da noi – winter edition”, collettiva fotografica dei soci dell’Associazione L’AltraSciacca dedicata alla nostra città. L’iniziativa, come si ricorderà, è stata ammessa e finanziata nell’ambito del secondo avviso pubblico per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali con forme di Democrazia Partecipata anno 2023.

“Sciacca vista da noi” è stata una delle iniziative estive di punta de L’AltraSciacca, organizzata per ben 10 anni consecutivi fino al 2017, lasciando poi spazio a una versione virtuale dell’iniziativa sui relativi account social. Adesso torna in una versione invernale e le foto esposte rimarranno a disposizione del Comune di Sciacca che le potrà utilizzarle per futuri eventi di promozione della città.

Una particolare sezione della mostra sarà dedicata alla commemorazione del DR1 – Dixmude in occasione delle celebrazioni del centenario dalla tragedia del 1923. Ci saranno 10 illustrazioni realizzate dalla giovane talentuosa Federica Grisafi, componente della nostra associazione e già autrice della mostra “Sciacca vista da Frida”.

Tale allestimento racconterà la storia del Dixmude e del grande spirito di solidarietà mostrato dalla popolazione saccense in quell’occasione con gli occhi di Frida, il personaggio inventato dalla giovane illustratrice, che ama raccontare la sua città.

Le illustrazioni saranno utilizzate a partire da Gennaio 2024 per dei laboratori didattici sulla storia del Dixmude che la stessa associazione L’AltraSciacca porterà nelle scuole della città.

La mostra si svolgerà dal 22 Dicembre al 6 Gennaio negli orari di apertura e fruibilità dell’Atrio Superiore del Comune di Sciacca.

L’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Sciacca che ha dato il supporto organizzativo mettendo a disposizione i locali comunali.

Luogo: Sala Blasco, Comune di Sciacca, Via Roma, SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

