Anche quest’anno, a Sciara, si rinnova una tradizione che ha il sapore della fede, dell’impegno e della bellezza condivisa: martedì 15 aprile, alle ore 20.30, prenderà vita la rappresentazione Vivente della Passione di Cristo, organizzata dalla Parrocchia Sant’Anna in collaborazione con il gruppo Shalom e il Comune di Sciara.

Una storia lunga 45 anni, iniziata con semplicità e cresciuta anno dopo anno grazie all’amore e alla dedizione di centinaia di volontari. Non attori di mestiere, ma uomini e donne, bambini e anziani che, sera dopo sera, provano, costruiscono, riflettono, pregano. Come afferma il regista Erasmo Muscarella: “È bello ricordare che non sono attori professionisti ma persone comuni, unite da una fede profonda e dalla volontà di donare qualcosa alla propria comunità. A loro va il mio grazie più sincero. Un ringraziamento speciale anche a Padre Nunzio Pomara, vera guida spirituale e motore instancabile dell’iniziativa, al Sindaco, all’Amministrazione Comunale, all’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, alle aziende locali, alle Forze dell’Ordine e a tutti i volontari. Senza di loro, nulla sarebbe possibile.”

Con oltre cento figuranti, tra costumi curati nei minimi dettagli e scenografie che trasformano le vie cittadine in luoghi sacri, la Via Crucis si snoderà a partire dalla Chiesa Parrocchiale di Via Roma. Un percorso emozionante che vuole essere molto più di una rappresentazione: è infatti un invito alla riflessione, alla comunione e alla riscoperta del senso più profondo della Pasqua.

Un invito dunque ad avere il cuore aperto e lo sguardo attento, per lasciarsi toccare da una Passione che, ancora oggi, riesce a parlare a ciascuno di noi.

Luogo: Via Roma, 1, SCIARA, PALERMO, SICILIA

