“L’immatura scomparsa dello stimato giornalista Natale Bruno lascia un vuoto incolmabile nel giornalismo catanese e non solo. Professionista completo, persona eccezionale, negli anni ha raccontato ogni aspetto di Catania e non solo con l’umiltà, l’equilibrio e lo scrupolo che lo hanno sempre contraddistinto. Non ha mai mancato di essere particolarmente attento anche alle vicende del lavoro e dei lavoratori della nostra realtà e, per questo, vogliamo salutarlo esprimendo un sentimento di gratitudine e riconoscenza.” Lo dice per la Ugl di Catania il segretario territoriale Giovanni Musumeci, rivolgendo alla famiglia Bruno le più sentite condoglianze.