All’interno del progetto BRUalinu – Benessere e Rigenerazione Urbana, uno dei 28 vincitori della V edizione del Creative Living Lab, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, domenica 28 luglio dalle 19 in poi si terrà l’evento Piazza Mondo, in cui cibo, odori, profumi e attività sostenibili si uniranno alle voci del Festival “Voci Mediterranee”, in collaborazione con Circuiti Sonori.





A dare il via alle 19 il laboratorio di letture di Fiabe dal Mondo, tutto dedicato alla Sicilia e alle sue leggende; i mercatini di artigianato sostenibile e lo swap party, in cui ogni persona potrà scambiare 3 capi o accessori; l’apertura dell’area food con degustazione di cous cous, preparato da alcune donne con background migratorio. Una grande festa di integrazione e multiculturalità, sulle note della musica italiana che, dalle 20, risuonerà in piazza con il Festival “Voci Mediterranee – Risonanze d’Autore”.





Di seguito le artiste e gli artisti che si esibiranno: Armando Cacciato, Benedetto Carvello, Celeste Fasciana, Extina, Geco, Gero Riggio, Giuseppe Livia, Goodfellaz, Marco Floris&Music Band, Luigi Turinese, Magma, Paolo Cucaro, Salvatore Carrubba.

Il festival verrà presentato da Emanuele Cellauro e Desiana Bruno.





La partecipazione agli eventi è gratuita, sempre. Vi aspettiamo a BRUalinu per una serata caldissima e interculturale non solo per il quartiere, ma per l’intera città di Canicattì.





Maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram del progetto BRUalinu. Per eventuali richieste è possibile utilizzare i suddetti canali social o scrivere un’e-mail all’indirizzo brualinu.canicatti@gmail.com.





Link utili:

https://www.facebook.com/brualinu

https://www.instagram.com/brualinu

Luogo: Piazza Roma, CANICATTI’, AGRIGENTO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.