Palermo 23 settembre 2024 – Riprendono i corsi di lingua italiana per stranieri organizzati dalla Scuola del Popolo al centro Epyc di via Pignatelli Aragona, 40. Le lezioni riprenderanno mercoledì 1 ottobre. Il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12 si terranno i corsi di livello pre-A1, per principianti. Il martedì e il giovedì, dallo stesso orario, i corsi per il livello A1.



“Siamo contenti che l’esperienza continui e che anche quest’anno siamo riusciti a far ripartire i corsi, dividendoli in due livelli – dicono il segretario generale della Flc Cgil Palermo Fabio Cirino e il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – Fondamentale è la sinergia con il Palermo Youth Centre che offre servizi innovativi ai giovani e al cui interno la Cgil ha realizzato alcuni sportelli, tra i quali la Casa dei Rider e lo sportello Flc di consulenza per la scuola. E anche la collaborazione con l’Auser e con l’ufficio migranti del sindacato, che organizza le classi, raccogliendo una richiesta molto forte espressa dai cittadini migranti”.



Il 27 e il 28 settembre si terrà a Prato il terzo Forum nazionale della Scuola del Popolo, che metterà a confronto le diverse attività delle Scuole del popolo d’Italia. “L’esperienza palermitana sarà portata a esempio. L’anno scorso – aggiungono Cirino e Ridulfo – abbiamo portato a termine il primo modulo del corso di lingua italiana per stranieri, consegnando a luglio gli attestati ai 14 partecipanti di origine ivoriana, nigeriana, tunisina, iraniana. La Scuola del Popolo sta esercitando un ruolo sociale e riscontrando una ricaduta significativa, in questo caso nell’autoaffermazione e emancipazione dei cittadini migranti”. Parteciperà al Forum Luigi Tinè, insegnante in pensione, responsabile della Scuola del Popolo di Palermo.



Per informazioni e iscrizioni è possibile contattate i numeri 333 7397454 e 339 2001291







