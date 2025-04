Una collaborazione triennale per aiutare i giovani a completare il percorso di studi e trovare più facilmente lavoro

PALERMO – Crescono le opportunità per gli studenti palermitani grazie a un nuovo accordo siglato tra l’Ente di Formazione Professionale Euroform e l’Istituto Alberghiero IPSSEOA “Pietro Piazza”.





La firma è avvenuta nei locali dell’istituto, alla presenza del Presidente di Euroform, Salvatore Licata, e del Dirigente Scolastico, Professor Vito Pecoraro. L’intesa prevede una collaborazione per i prossimi tre anni scolastici (2025/26, 2026/27 e 2027/28) con l’obiettivo di costruire un ponte tra i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e quelli dell’Istruzione Professionale (IP).





In pratica, gli studenti che conseguiranno il diploma IeFP potranno accedere direttamente al quinto anno dell’IPSSEOA “Pietro Piazza” per ottenere anche il diploma di maturità. Un traguardo che apre nuove strade sia per proseguire gli studi che per entrare nel mondo del lavoro con maggiori competenze, soprattutto nei settori dell’enogastronomia, dell’accoglienza e della ristorazione.





“Con questo accordo – ha spiegato Salvatore Licata – vogliamo dare ai nostri ragazzi un percorso chiaro, che permetta loro di completare la formazione nel miglior modo possibile e aumentare le possibilità di trovare un’occupazione. Ringrazio il professore Pecoraro per aver creduto nel progetto e per il suo impegno a favore dei giovani”.

Un’iniziativa che rafforza il legame tra scuola, formazione e territorio, offrendo ai giovani siciliani una chance concreta per costruire il proprio futuro senza lasciare la propria terra.



Luogo: Palermo Piazza

