Si è conclusa con un grande successo di partecipazione l’iniziativa “Addobba il tuo albero di Natale con le luci della legalità”, promossa dal Centro Studi Iniziativa Comune e dalla Confeuro, che ha coinvolto migliaia di giovani studenti da ogni parte d’Italia. Il concorso, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni ai valori fondamentali della società civile, utilizzando il simbolo natalizio per diffondere un messaggio di speranza e impegno verso un mondo più giusto e inclusivo. I giovani studenti sono stati chiamati a disegnare e decorare i loro alberi di Natale con addobbi ispirati ai temi della legalità, della giustizia sociale, e del rispetto delle regole. La creatività dimostrata dai partecipanti è stata peralto straordinaria: tra addobbi realizzati, poesie e messaggi significativi, i giovani hanno saputo trasformare l’albero di Natale in un vero e proprio manifesto di valori.







In occasione della premiazione di Confeuro e del Centro Studi Iniziativa Comune sono stati dunque comunicati riconoscimenti per i piccoli degli istituti scolastici, che hanno aderito da tutto il territorio nazionale: Roma, Isernia, Catania, Aliano(MT), Ugento, Lanuvio(RM), Fontenuova(RM), Guidonia(RM), Canicattì, (AG), Avellino, Tortorici(ME), Latina, Messina, Matera, Firenze, Benevento, Agrigento, Reggio Calabria, Cosenza, Barletta, Foggia e Monterotondo(RM). “Con questa iniziativa – hanno dichiarato il Portavoce nazionale del Centro Studi Iniziativa Comune, Carmela Tiso, e il Presidente di Confeuro, Andrea Tiso – vogliamo ribadire l’importanza di educare i giovani ai valori della legalità, che sono il fondamento di una società civile sana e solidale. Vedere l’entusiasmo con cui gli studenti hanno partecipato ci dà speranza per il futuro. L’iniziativa infatti ha rappresentato un’occasione unica per unire il tradizionale spirito natalizio a un impegno concreto per un mondo migliore, ricordando che i principi della legalità e della giustizia possono e devono illuminare la vita quotidiana di ciascuno di noi, come luci che decorano l’albero della nostra società”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.