SECONDA EDIZIONE DEL SEGESTA MUSIC EXPERIENCE Domenica 1 giugno 2025 – Tempio di Segesta, dalle 18:00 alle 2:00

L’Associazione Culturale CREO è lieta di annunciare la seconda edizione del Segesta Music Experience, un evento unico che trasformerà il millenario Tempio di Segesta in un palcoscenico visionario, dove la musica elettronica, l’arte visiva e la cultura si fondono in un’esperienza sensoriale senza precedenti.

Domenica 1 giugno 2025, a partire dalle ore 18:00 fino alle 2:00, il tempio dorico si animerà grazie a una lineup di DJ e producer internazionali e alla sinergia tra musica, luce e arte visiva. Quest’anno, l’evento vede la collaborazione di realtà creative d’eccellenza: Palermo Calmati, Botanico Bar e Creature, che affiancano CREO nella co-produzione dell’iniziativa.

Quattro gli ospiti attesi, spiccano Fantastic Man e Tornado Wallace, due tra i più influenti DJ e producer della scena elettronica australiana; dj e producer americana in tour per il mondo KanyKei stella emergente della musica underground globale, Caruan, raffinato artista italiano di base a Berlino; la talentuosa CLARA, DJ italiana attualmente attiva in Francia. A seguire, una selezione di artisti della scena italiana e locale: Nunzio Borino, Zurigo, Francesco Scalia, il duo Beatcoins, Piero Spada e Cupo Mediterraneo, che porteranno la notte verso nuove dimensioni sonore.

Grazie alla partnership con Digital Harmony, il tempio sarà valorizzato da un suggestivo progetto di light design, capace di esaltarne la maestosità attraverso giochi di luce sincronizzati con la musica. Un vero e proprio spettacolo visivo, pensato per dialogare con l’architettura del sito.

A completare l’esperienza, le installazioni artistiche in consolle a cura di Gianfranco Maranto, artista visivo che darà forma a scenografie esclusive, rendendo ogni performance unica e immersiva.

Il festival sarà accompagnato da una proposta beverage d’eccellenza grazie allo sponsor ufficiale Favignana Gin, che offrirà un’esperienza di gusto tutta siciliana con il suo gin premium, perfetto incontro tra artigianalità e territorio.

Segesta Music Experience non è solo un evento musicale, ma una celebrazione del paesaggio, dell’identità artistica e della spiritualità del luogo. Il Tempio di Segesta, simbolo di bellezza senza tempo, diventa così teatro di un rito contemporaneo dove il passato incontra il futuro in un’atmosfera magica e irripetibile.

Unisciti a noi il 1 giugno 2025 per vivere un’esperienza multisensoriale che resterà impressa nella memoria.

I tickets sono acquistabili sulla piattaforma Notlife o a questo link https://ticket.notlife.it/en/evento/segesta-music-experience-biglietti/

Luogo: Tempio di Segesta, tempio segesta, CALATAFIMI, TRAPANI, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.