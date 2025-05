Dal 25 luglio al 24 agosto 2025, il Parco Archeologico di Segesta torna a essere palcoscenico d’eccezione per la quarta edizione del Segesta Teatro Festival, con la direzione artistica di Claudio Collovà.

Un appuntamento che unisce teatro, musica e danza in uno scenario unico, tra il Tempio di Afrodite Uranìa e il Teatro Antico, valorizzato da un rinnovato allestimento che può ospitare fino a 1.200 spettatori.

Un cartellone d’eccellenza

L’edizione 2025 si distingue per un’offerta artistica di ampio respiro: 11 concerti, 20 rappresentazioni teatrali di 10 compagnie, 4 coreografie, 6 prime nazionali e 8 compagnie under 35. Un Festival che accoglie il pubblico al Teatro Antico, rinnovato per ospitare 1.200 spettatori, e al Tempio di Afrodite Uranìa, dedicato alla musica, con 800 posti disponibili.

Il cartellone intreccia grandi nomi della scena italiana – da Laura Morante a Eugenio Finardi, da Lino Musella a Petra Magoni, fino a Giuseppe Pambieri – a talenti emergenti, offrendo una lettura contemporanea del teatro classico, tra tradizione e sperimentazione. Le opere di Eschilo, Euripide, Plauto, Seneca diventano occasione per riflettere sull’uomo, sui conflitti e sulla ricerca di senso.

Il Festival si apre con Eugenio Finardi (25 luglio) e il suo concerto “Tutto ’75 – ’25”.

Seguono, tra gli altri, Laura Morante (27 luglio) in Notte sfolgorante di tenebra, e Lino Musella (26 luglio) in L’ammore nun’è ammore.

Spazio alla danza con Virgilio Sieni (31 luglio) e Giuseppe Muscarello (7 agosto).

Il 10 agosto, Polifemo innamorato accoglie il pubblico all’alba, mentre la sera Miti Celesti trasforma la notte di San Lorenzo in un’esperienza tra mito e astronomia.

Tra le prime nazionali, spiccano Partitura di stagioni di Serena Abrami, Zefiro torna in danza di Muscarello, Fenicie di Balletto Civile, e Oedipus diretto da Claudio Collovà (22-24 agosto), chiusura del Festival.

Il Segesta Teatro Festival 2025 offrirà quattro laboratori gratuiti aperti a tutti, tra suoni ancestrali, danza, vibrazioni sonore e biodanza. Un’occasione per coinvolgere attivamente il pubblico, non solo come spettatore ma come partecipante al processo artistico.

Teatro, danza e musica al tramonto e all’alba

Il programma artistico non segue semplicemente il calendario: costruisce un ritmo emotivo e simbolico. Le rappresentazioni si tengono al tramonto, ma anche all’alba, come nel caso di Polifemo innamorato (10 agosto), a conferma del forte legame tra performance e ambiente naturale.

La danza assume un ruolo centrale, con spettacoli come Sonate Bach – di fronte al dolore degli altri di Virgilio Sieni, e Fenicie del Balletto Civile in versione under 35. I concerti attraversano generi e geografie, da Filippo Graziani che omaggia il padre Ivan, fino alle atmosfere internazionali del trio Reijseger-Fraanje-Sylla.

Il Festival propone anche quattro laboratori tematici gratuiti, curati da professionisti, per esplorare il suono, il corpo e la relazione tra essere umano e ambiente. Dalle Tantrasonie di Domenico Sciajno, al Bagno di Gong di Michele Nunnari, passando per la biodanza di Joti Marzia Pinelli, si conferma l’obiettivo del Festival: non solo spettacolo, ma partecipazione attiva, coinvolgimento, crescita.

“In un’epoca segnata da conflitti e disorientamento – sottolinea il direttore artistico Collovà – il Festival vuole illuminare la strada verso una comprensione più profonda dell’umano. Qui la musica, il teatro e la danza diventano strumenti di trasformazione, per costruire un ponte tra culture, storie e generazioni”.

Il Segesta Teatro Festival si configura così non come una semplice rassegna, ma come un vero rito collettivo, capace di unire bellezza, pensiero e comunità. Un’occasione unica per vivere l’arte là dove il tempo sembra sospeso.





Teatro Antico: spettacoli alle 19.30; concerti alle 21.15.

Tempio di Afrodite Uranìa: concerti alle 21.30; spettacoli all’alba alle 5.00.

Biglietti disponibili su segestateatrofestival.com, vivaticket.com e coopculture.it, oltre che al botteghino del Parco.

Previsti abbonamenti, riduzioni e l’utilizzo della Carta del Docente.









