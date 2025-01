Il GAL Madonie seleziona 17 ingegneri per la creazione di una struttura di supporto a beneficio dei Comuni soci nell’ambito del GAL P.O. 01/23 “Creazione servizi di supporto tecnico per lo sviluppo dei Comuni delle aree rurali e per la tutela e gestione dei siti natura 2000”.

I profili richiesti sono: 15 Ingegneri Civili (Infrastrutture e trasporti, Strutture, Edilizia), 1 Ingegnere Elettrico e 1 Ingegnere Ambientale.

I 17 tecnici selezionati costituenti il gruppo di lavoro collaboreranno alla stesura e all’aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base.

La durata del contratto prende avvio dalla data di formale consegna dell’incarico e si intende completata non oltre il 30/04/2025, salvo eventuali proroghe concesse dall’Amministrazione regionale (al 30.06.2025).

Le candidature vanno inviate entro il 07.02.2025 esclusivamente in modalità telematica al seguente link

https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/657514/ingegneri-gal-isc-madonie-it/palermo-olanda









Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.