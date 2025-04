La progettazione e realizzazione di percorsi ed eventi dedicati alla Cittadinanza Attiva arricchiscono ulteriormente il già articolato programma dell’Istituto Tecnologico Mamertino, da sempre attento ai grandi temi di attualità. Particolare attenzione è rivolta al benessere psico-fisico dei più giovani e alla promozione di una corretta informazione in merito.

In questo contesto, si è svolto, poco prima della pausa pasquale, presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo, il seminario informativo e formativo dal titolo: “Il benessere psico-fisico in età giovanile”. L’evento è stato patrocinato dal Club Rotary di Milazzo e dal Soroptimist di Spadafora.

Moderato dal Dirigente Scolastico, Prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, l’incontro si è avvalso dell’illustre presenza di relatori di eccellenza, fra cui gli psicologi e psicoterapeuti, dott.ssa Raffaella Catania e dott. Marco Italiano, del dott. Claudio Italiano, dirigente medico presso l’Ospedale di Milazzo, oltre, ovviamente, al presidente del Club Rotary sezione di Milazzo, dott. Felice Nania, e della dott.ssa Jenny Maio, presidente dell’Associazione contro la violenza di genere Soroptimist che non ha mancato l’occasione per invitare la giovane platea “a fare rumore” e ricordare la studentessa siciliana Sara Campanella, ennesima vittima di una catena infinita e incomprensibile di femminicidi.

L’intervento introduttivo del preside Castrovinci, nel sottolineare l’impegno dell’Istituto per la promozione del benessere emotivo a scuola, quale condizione essenziale per il benessere fisico dei propri studenti, è stato propedeutico alla trattazione delle successive tematiche approfondite anche con l’ausilio di slide dagli specialisti: benessere psicologico e adolescenza: percorsi possibili di prevenzione ed intervento, benessere psicologico tra lo sport e la motivazione, e infine, fame d’amore e disturbi del comportamento alimentare, fenomeni di disagio psico-fisico e sociale che si stanno diffondendo in maniera esponenziale, tanto da rappresentare una vera e propria emergenza.

“Se il passaggio dall’adolescenza all’età adulta – commenta il Dirigente scolastico, prof. Castrovinci, – è segnato da difficoltà e sofferenze, progetti ed eventi simili risultano utili al fine di cogliere eventuali segnali di sofferenza e saperli fronteggiare, e addirittura imprescindibili nel raccogliere criticità e ulteriori proposte di interventi, anche civici, da sottoporre alle specifiche istituzioni. E’ proprio in tale direzione che il Majorana, nel suo Patto educativo di comunità, attraversa consapevolmente la prevalente funzione formativa della scuola per un’efficace costruzione di solide e concrete alleanze col territorio, formative, educative, civili e sociali”.

La mattinata si è conclusa festosamente con le congratulazioni a un alunno dell’istituto, Gaetano Munafó, per il suo recente 3° posto marcia ai campionati italiani, salutato e celebrato da tutti i presenti e suggello perfetto di un incontro tematico dai profondi risvolti.





