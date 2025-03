Educare le giovani generazioni alla cultura della denuncia e alla cultura della legalità, questa la mission del seminario formativo, ospitato presso l’ I.i.s “Leonardo” di Giarre, promosso dall’ associazione “Libera impresa”.

Libera Impresa è un’associazione antiracket e antiusura, che si occupa di sostenere gli imprenditori che vengono vessati da usura ed estorsione, il suo presidente è Rosario Cunsolo. Nel corso dell’incontro, ospitato all’ interno dell’aula magna del liceo giarrese, è stato presentato il bando di concorso “Borsa di studio sul merito”- “Premio Libera Impresa”, rivolto agli studenti delle scuole di Catania e provincia, da assegnare al miglior elaborato sui fenomeni del racket dell’ estorsione, dell’ usura , come espressione della presenza della mafia nel territorio siciliano.





Ad introdurre gli autorevoli relatori in rappresentanza dello stato, delle forze dell’ordine e di polizia, dell’ordine degli avvocati di Catania e della stessa associazione Libera Impresa, la dirigente scolastica, Tiziana D’ Anna, che si è soffermata sull’importanza di rivolgersi sempre alle Forze dell’ordine, di avere il coraggio di denunciare, per sconfiggere l’omertà e per combattere l’illegalità.

A moderare l’incontro lo stesso promotore dell’iniziativa, il dott. Rosario Cunsolo, che ha ribadito agli studenti l’importanza della denuncia come mezzo per sconfiggere l’illegalità e ha illustrato nel dettaglio il bando, ideato per sensibilizzare gli studenti, tramite il coinvolgimento delle strutture scolastiche, al valore civile ed educativo della legalità, nonché delle attività svolte dall’ antiracket, dalla magistratura, dalla prefettura, dalle Forze dell’ ordine, dal Consiglio dell’ ordine degli avvocati, favorendo così la libera espressione dei partecipanti creativa e spontanea sulla tematica, attraverso i loro elaborati.

Tra i relatori il viceprefetto la dottoressa Sarita Giuffrè. “Il tema della legalità è un tema all’ordine del giorno. C’è bisogno – ha detto- di recuperare le regole e mettere in condizione tutta la società di migliorarsi, perché venendo meno quei valori su cui si basano le regole, ovviamente esse possono essere messe in discussione e non vengono applicate. In realtà- ha aggiunto- i nostri valori umani, che si tramutano in comportamenti sociali, sono e devono essere regolati dalle regole, su questo noi dobbiamo assumere la consapevolezza che ci aiuta a ricostruire il tessuto sociale, attraverso la testimonianza e il racconto tra le nuove generazioni e chi ha un passato alle spalle, per mettersi in sintonia e cercare di recuperare il corso della storia”.





Il vice questore aggiunto il dott. Roberto Irace, ha evidenziato l’importanza di contrastare la subcultura mafiosa e ha lanciato un appello, proprio nella scuola, che è il luogo indicato per formare uomini e donne liberi. “Noi chiediamo-ha detto- a voi ragazzi una richiesta di collaborazione, perché non a caso si parla di lotta alla mafia, una lotta, che si gioca su due campi diversi, sul piano della repressione a cura delle forze dell’ordine, e sul piano della cultura. La cultura della legalità – ha concluso- deve essere condotta insieme alla cultura della repressione, per contrastare il fenomeno mafioso”.

Il dott. Giovanni Coco della Dia, ha spiegato cos’ è la direzione investigativa antimafia, le sue competenze, con riferimento al compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata ed ha parlato del rispetto delle regole e dell’ insegnamento che passa attraverso l’ esempio dato alle future generazioni.





Il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Giarre, Mario D’ Arco, ha parlato dell’importanza di non cadere nella spirale dell’usura, auspicando che accadesse il contrario, ovvero far soffocare nella spirale la criminalità.

Il luogotenente della Guardia di finanza di Riposto, Luciano Ulisano, ha ribadito anche lui, l’importanza di non cadere nei vortici dell’usura, del racket e ha ribadito la necessità di denunciare e di sconfiggere l’omertà, consigliando anche di rivolgersi a delle associazioni specializzate.

L’avvocato Alessia Falcone, dell’Ordine degli avvocati di Catania si è soffermata sui temi della paura e del rispetto. “La paura- ha precisato- è spesso una sensazione forte dove la criminalità trova un humus favorevole per attecchire. A questo si aggiunge la paura dell’essere soli, dell’essere isolati come traditori delle regole dell’antistato, la paura di non avere accanto chi ci aiuti, tuteli, o difenda nel momento in cui siamo vittime. Ed ancora- ha concluso- la paura può essere un motore fortissimo di reazione. Il secondo punto – ha aggiunto- il rispetto per noi come esseri umani, per la società civile e per il lavoro onesto, valori che vengono demoliti dal racket, ecco che la paura diventa un grimaldello per una reazione supportata dagli strumenti che lo stato ha”.

Molto toccanti infine le testimonianze di due vittime di mafia Maddalena Caponnetto, a cui la mafia ha ucciso il fratello Renato, l’ imprenditore belpassese, che si era ribellato alla criminalità e Luana Ilardo, figlia di Luigi Ilardo un capomafia che, ormai al termine della sua carcerazione, decise di collaborare con lo Stato, arrivando addirittura a infiltrarsi in Cosa nostra per permettere l’arresto di decine di mafiosi, ma che fu vittima di un commando di killer mentre collaborava con lo Stato.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.