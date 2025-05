È stato un vero successo il seminario dedicato al politrauma in ambito extraospedaliero organizzato da Samuele Lombardo e Abderrhamane Benthala, studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Messina. L’incontro formativo, che ha visto una partecipazione numerosa con circa 200 iscritti tra studenti di Medicina e delle Professioni Sanitarie, si è svolto nell’Aula Magna del Padiglione G del Policlinico “G. Martino”.





Promosso con il supporto delle associazioni studentesche Orum e Morgana, il seminario ha voluto offrire un’occasione di confronto tra futuri medici e infermieri, mettendo al centro la gestione delle emergenze preospedaliere e il lavoro sinergico tra figure sanitarie diverse.





L’introduzione dei lavori è stata affidata a Samuele Lombardo, che ha evidenziato l’urgenza di una formazione esperienziale e multidisciplinare: “Abbiamo voluto proporre un momento che potesse arricchire la nostra preparazione universitaria con esperienze concrete. La collaborazione tra professionisti inizia dai banchi di studio”.





Il programma si è articolato in due interventi principali. Il primo, tenuto dal Dott. Marco Laratta – coordinatore infermieristico regionale del 118 Calabria – ha combinato teoria e pratica, accompagnando i presenti in una simulazione realistica su due scenari di politrauma: un incidente sul lavoro e un sinistro stradale. Accanto a lui, Abderrhamane Benthala, in qualità di soccorritore 118, ha illustrato manovre fondamentali come la gestione della scena e la rimozione del casco in sicurezza.





A seguire, il Dott. Pasquale Capua, anestesista in servizio presso l’AOU “G. Martino”, ha approfondito il percorso del paziente traumatizzato una volta giunto in ospedale, illustrando il ruolo dell’équipe medica e l’importanza di una transizione efficace dal territorio al setting intraospedaliero.





La partecipazione attiva degli studenti, unita al linguaggio chiaro e alla struttura dinamica dell’evento, ha generato un riscontro molto positivo. La giornata si è chiusa con un quiz interattivo su tematiche cliniche, che ha coinvolto tutti i presenti. I premi in palio, messi a disposizione da Cuffiette in Corsia e Gima Italia, hanno aggiunto un momento di sana competizione e condivisione.





Tra i protagonisti dell’organizzazione, anche studenti di Medicina e delle Professioni Sanitarie che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa: Dario Gallo, Gianluca Mantegna, Siria Iannello, Francesca Battaglia, Aurora Perrone, Alessandra Marchese, Roberta Magro, Michele Rinaldo, Daniele Micale e Kevin Philips.





Dato l’entusiasmo riscontrato e il coinvolgimento degli studenti, gli organizzatori hanno espresso l’intenzione di replicare presto l’esperienza, proponendo un nuovo appuntamento più pratico o dedicato ad altre tematiche di interesse sanitario, con l’obiettivo di consolidare una cultura formativa sempre più concreta e multidisciplinare.

Luogo: Università degli studi di Messina , MESSINA, MESSINA, SICILIA

