Lo storico teatro dei Salesiani di via Teatro Greco a Catania, ha ospitato ieri sera il tradizionale scambio d’auguri per i lavoratori del Trasporto Pubblico Siciliano. La serata, organizzata dal direttivo Faisa Cisal e dal Centro Studi Europa 92 per gli iscritti e i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale della Sicilia (AST, FCE, AMTS, ecc.), è stata arricchita da uno spettacolo diretto da Salvo Leonardi. Sul palco si sono esibiti i cantanti Valeria Fisichella e Pietro Agnello, accompagnati al pianoforte dal Maestro Alberto Alibrandi. Non sono mancati i momenti di cabaret, con la partecipazione degli attori Salvo Leonardi, Claudia Conti e Nicola Ballarò. “Auguro i più sentiti auguri di buone feste a tutti gli iscritti e alle loro famiglie – ha dichiarato a conclusione della serata Romualdo Moschella, segretario regionale della FAISA CISAL – e spero che il nuovo anno porti speranza e serenità per tutti e una crescita sostanziale nel settore del trasporto pubblico, sia a livello nazionale che locale, con particolare attenzione alla realtà siciliana e catanese”. Sul palco si sono alternati anche diversi amministratori locali che hanno sottolineato l’importanza che riveste il trasporto pubblico nella Regione. La serata si è conclusa tra applausi e sorrisi, lasciando nei cuori dei partecipanti un senso di comunità e ottimismo per il futuro.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.