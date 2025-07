“’Mprestami e To muggheri”, di Nino Mignemi, con Rosolino Randazzo, Cecilia Evola e il cast di Afoca, associazione Folkloristica Carinese è lo spettacolo teatrale che, domenica 20 luglio alle ore 21, darà il via all’edizione 2025 della rassegna estiva “Serate Serene in Anfiteatro”, in programma a Villa Belvedere, in via Francesco Cangialosi, 203 a Carini.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune, prevede dieci appuntamenti e si concluderà il 30 agosto. I biglietti, da 5 a 8 euro, con posti assegnati si possono acquistare sia al botteghino che su Liveticket.it.





La commedia d’esordio esplora gli aspetti ironici e spesso assurdi delle dinamiche relazionali, con un pizzico di intrigo e un’ottima dose di umorismo.

Lo spettacolo racconta la storia di Pasqualino, un uomo innamorato della sua giovane moglie, e di Lonardo che per mantenere il sostegno economico di una vecchia zia d’America è costretto a raccontarle falsità correndo il rischio che le bugie vengano a galla.

Dialoghi spiritosi e personaggi comici portano il pubblico a ridere e a riflettere sulla natura umana e sulla complessità delle relazioni.





Il prossimo appuntamento

La rassegna riprenderà il 25 luglio con “Road To Broadway”, un testo delicato che affronta il tema della disabilità attraverso una commedia brillante, che col sorriso fa riflettere gli spettatori sul tema dell’inclusione. Lo spettacolo è frutto di un lavoro di quasi due anni che ha visto in campo “La compagnia in Valigia Aps” e l’associazione “OdV Nati due volte”.





In scena anche le persone con disabilità di cui l’associazione si prende carico e i loro caregiver principali, i genitori e parenti più prossimi.

“La Compagnia In Valigia” ha formato gli aspiranti attori guidandoli, dentro e fuori dal palco, nella performance. Il testo teatrale parte da una richiesta precisa, immaginare il “dopo di noi”, quando i ragazzi non avranno più il supporto dei genitori e dovranno affrontare la vita in modo nuovo.

Luogo: Villa Belvedere, Via Francesco Cangialosi, 203, CARINI, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.