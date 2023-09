L’International Trade Council (ITC), una camera di commercio di alto livello dedicata a promuovere il commercio internazionale con sede in Singapore, ha inserto Sergio Passariello, CEO di Euromed Group srl e fondatore di Malta Business Agency, tra i membri del “Business Council Innovation and Technology (ITBC).”

L’International Trade Council, organizzata con capitoli organizzati a livello locale che operano in 28 paesi e un numero diversificato di membri che abbraccia 179 nazioni, si dedica attivamente alla promozione delle relazioni commerciali internazionali, alla riduzione delle barriere e alla promozione del commercio globale attraverso l’istruzione, il networking e una business intelligence approfondita.

Con sede a Singapore, crede fermamente nel potere del libero commercio globale e della concorrenza equa per stimolare la crescita economica, generare opportunità di lavoro ed elevare gli standard di vita in tutto il mondo.

Il Business Council Innovation and Technology (ITBC) costituito all’interno dell’International Trade Council promuove l’evoluzione del commercio globale concentrandosi sulle tecnologie emergenti, la trasformazione digitale, gli ecosistemi dell’innovazione, le conoscenze regolamentari, la cybersicurezza, le tecnologie sostenibili, le catene di approvvigionamento basate sulla tecnologia, la Ricerca e Sviluppo, lo sviluppo delle competenze e il networking. Scopo principale è quello di stimolare la collaborazione tra imprese, esperti tecnologici, ricercatori e responsabili politici, promuovendo un ambiente che affronta il futuro del commercio internazionale.

Sergio Passariello, dopo aver appreso del suo inserimento nel Busines Council Innovation and Technology, ha commentato: “Sono onorato di unirmi ad altri colleghi dell’International Trade Council. Il mio impegno sarà quello di contribuire a promuovere l’innovazione e la tecnologia come motori chiave del commercio internazionale. Attraverso la collaborazione e il dialogo tra imprese, esperti e responsabili politici, spero di aiutare a plasmare un futuro in cui il commercio internazionale sia sostenibile, efficiente e inclusivo per tutti.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.