In commissione Bilancio all’Ars si lavora per trovare le risorse economiche necessarie per il personale part time della società “Servizi ausiliari Sicilia”. “Prendiamo atto favorevolmente che le forze di maggioranza e opposizione hanno accolto l’appello delle scriventi organizzazioni sindacali e stanno lavorando per individuare le risorse necessarie per dare risposte ai lavoratori della società “Servizi ausiliari Sicilia” in regime di part-time” dichiarano Salvo Lipari della Fp Cgil, Fabrizio Lercara della Cisl Fp, Fulvio Pantano del Sadirs/Ursas e Gianni Borrelli della Uil.

“Abbiamo appreso la notizia che sul tema si terrà una specifica riunione di tutti gruppi parlamentari a cui abbiamo rivolto i nostri appelli e di una convocazione in seconda commissione Bilancio dell’Ars che, verosimilmente, arriverà alle scriventi organizzazioni sindacali i primissimi giorni della prossima settimana. Auspichiamo che il presidente Schifani sostenga questi lavoratori poiché è impossibile vivere con 800 euro al mese” continuano i sindacalisti. “Lo stato di agitazione già proclamato di tutto il personale della società “Servizi ausiliari Sicilia” in regime di part-time, comunque, rimane sino a quando non otterremo dei risultati concreti” concludono i sindacalisti.

Luogo: Palermo

