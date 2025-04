Grazie all’impegno dell’Assessore alle Politiche Giovanili Antonella Aquilino, per la prima volta nella sua storia, il Comune di Casteldaccia potrà accogliere volontari del Servizio Civile, offrendo loro la possibilità di partecipare attivamente alla vita della comunità e contribuire al suo sviluppo.

Questo importante passo segna una svolta significativa nell’impegno del nostro Comune per favorire la partecipazione attiva dei giovani e per promuovere la cultura della cittadinanza responsabile.

L’amministrazione Comunale infatti, su proposta dell’Assessore alle politiche giovanili Antonella Aquilino, con delibera n°50 del 09/04/2025, ha dato mandato agli uffici competenti dell’ente, di trasmettere all’ANCI tutti gli atti propedeutici affinché il Comune venga iscritto all’albo nazionale del servizio civile quale ente di accoglienza, offrendo così ai giovani la possibilità di impegnarsi in attività di utilità sociale, contribuendo al benessere della collettività e alla crescita personale e professionale.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i giovani del nostro territorio, che potranno così acquisire esperienze preziose, rafforzare il loro senso di comunità e sviluppare competenze utili per il futuro, in un contesto di collaborazione con le istituzioni locali e con le realtà del territorio.

La proposta rientra nel quadro delle politiche giovanili promosse dall’Amministrazione Comunale, che ha sempre messo al centro della propria azione il coinvolgimento dei giovani nelle dinamiche sociali e culturali, dando loro voce e possibilità di fare la differenza nella propria comunità.





