Il sindaco Roberto Barbagallo e l’assessore alle Politiche Sociali Valentina Pulvirenti ricordano agli interessati che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare nei progetti dei programmi di intervento di Servizio civile universale.

Fino alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025 i giovani di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia dai 18 ai 28 anni potranno presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Tra i Programmi di intervento finanziati rientra “RETE PER LO SVILUPPO LOCALE” , articolato in tre progetti e che vede coinvolti 10 Comuni, tra cui Acireale.

Ad Acireale il programma prevede l’impiego di 58 operatori volontari, avrà la durata di 12 mesi e sarà articolato su 25 ore settimanali.





L’obiettivo del Progetto Reti Identitarie è di contribuire alla conoscenza e promozione dei dieci territori, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, con particolare attenzione per gli elementi identitari che consentono di attivare e promuovere nelle persone il senso di appartenenza alla comunità stessa, facendo sì che diventino i primi attori nell’attività di valorizzazione e promozione dei beni delle città.

Ad Acireale i volontari saranno impiegati: nell’Archivio storico in via Castagneto, nella Biblioteca Zelantea, nell’Ufficio di Promozione turistica in via Ruggero Settimo, nel Centro di promozione culturale in via Alessi e nel Museo del Carnevale in via Ruggero Settimo.

Nella cornice delle politiche sociali degli enti pubblici volte a facilitare il rapporto cittadino/istituzioni, e a migliorare la qualità della vita dei cittadini in stato di disagio, l’obiettivo generale del progetto Reti Inclusive, condiviso dai dieci Comuni che vi partecipano, è di accrescere il livello, quantitativo e qualitativo, dell’offerta dei servizi diretti alla persona nei casi di fragilità sociale fornendo assistenza e, contestualmente, di arricchire e articolare le attività nei luoghi che svolgono interventi e servizi di tipo comunitario e aggregativo, volti all’integrazione e alla socializzazione, costruendo contesti educativi facilitanti per lo sviluppo delle potenzialità individuali e familiari.

Ad Acireale i volontari saranno impiegati: nel CED di Via Lancaster, nell’Area Servizi Sociali in via degli Ulivi, nello sportello Informa Giovani in via Capomulini e nello sportello Informa Famiglia in via degli Ulivi.





La finalità del Progetto Reti Informative è quella di favorire il benessere e l’inclusione della popolazione promuovendo pari opportunità, cercando di rispondere in maniera organica, integrata e innovativa ai bisogni del territorio. Grazie alla progettualità si garantirà la permanenza e il miglioramento di servizi integrati, replicati in ogni Comune del territorio, si realizzerà un Progetto innovativo e unico nel suo genere che prevede una rete interterritoriale di servizi informativi gratuiti ed accessibili deputati al supporto della popolazione sotto differenti punti di vista in grado di comunicare e interagire tra loro.

Ad Acireale i volontari saranno impiegati: nell’ URP di via Lancaster, nel Centro operativo di Protezione Civile in via Felice Paradiso, nello Sportello di promozione economica e urbana del territorio in via degli Ulivi, nel Centro di promozione ambientale e paesaggistica in piazza Indirizzo, nell’Ufficio tutela ambientale e del mare di via degli Ulivi, all’Anagrafe comunale in piazza Impastato e nell’Ufficio stampa di via Lancaster.

Nei tre progetti afferenti al Programma “RETE PER LO SVILUPPO LOCALE” è prevista la riserva di posti per giovani con minori opportunità (GMO).

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.