Session inaugurale dell’European Rural Parliament Italy

17/05/2023

Nella settimana degli eventi dedicati all’Europa si è celebrata la Session inaugurale del European Rural Parliament Italy in forma mista, di presenza e da remoto. E’ stato un percorso lungo ha affermato con orgoglio Nino Sutera Coordinatore del ERP-Italia, ma l’evento di oggi è destinato ad essere consegnato alla storia di questa terra L’Italia finalmente partecipa a pieno titolo alla rete dei Parlamenti Rurali Europei, così come quasi tutti i Paesi europei. Ringrazio tutti i stakeholders e sono veramente tanti, o se volete i Rural Parliamentary, nel senso nobile del termine. Chi sono i Rural Parliamentary? Sono chi opera nelle difficili realtà rurali e ha il diritto-dovere di rappresentare le istanze vere delle comunità rurali nel contesto regionale, nazionale ed europeo.

Hanno preso parte alla Session Inaugurale tra gli altri, Giuseppe Dimino Dirigente dell’Ass. all’Agricoltura della Regione Siciliana, Raffaella DI NAPOLI CREA, Giovanni GIUGLIANO Presidente AIDCG, Vincenzo MORALE Presidente del Distretto Ortofrutticolo di Qualità, con un saluto di una delegazione di membri ERP-Italia provenienti da diverse regioni italiane, Patrizia Proietti, Maria Consilia Antonelli, Roberta Centonze, Anna Martano, Sandro Chiriotti, Alberto Cardarelli, Maurizio Trevisan, Mauro Fini, Gabriella Ricciardi, Giuseppe Gargano. Gli intervenuti hanno commentato e apprezzato il Manifesto della neoruralità, che come è stato più volte ribadito è un documento work in progress

A seguire gli interventi di Sergio CAMPANELLA Segretario Generale ERP-Italia, Chedly ABDELLY Direttore Generale ANPR, Kim SMEDSLUND Segretario generale di PREPARE, Vanessa HALHEAD Segretaria Generale ERCA, Tom JONES Presidente ERCA. Le conclusioni sono state affidate a Nino SUTERA Coordinatore ERP-Italia.

Per Sergio Campanella, la così elevata partecipazione di ricercatori, operatori, istituzioni, associazioni e società civile provenienti sia da varie regioni italiane, sia da diverse nazioni UE ed extra-UE, testimonia la piena condivisione delle istanze contenute nella Dichiarazione di Palazzolo Acreide ed il concreto incoraggiamento a riconoscersi tutti nell’ERP-Italy come “casa comune” necessaria per il cruciale riscatto del mondo rurale.

Il Parlamento Rurale è una struttura politica, ma non partitica, non è una parte formale del governo, né è un parlamento nel senso di un organo legislativo o decisionale. Si tratta di un processo ‘bottom-up’ di coinvolgimento e dibattito tra il popolo rurale e politici, per consentire una migliore comprensione, politica più efficace e di azione per affrontare le questioni rurali.

Un Parlamento rurale è un processo che fornisce opportunità per le persone con un interesse per le comunità rurali per condividere idee, prendere in considerazione i problemi e le soluzioni. Parlamento rurale permettono alle persone e decisori a lavorare insieme su questioni prioritarie per sviluppare soluzioni nuove e creative. Essi rafforzano la voce delle comunità rurali e li aiutano a influenzare le decisioni che li riguardano. Il loro successo in Europa negli ultimi 20 anni ha ispirato a avviare un Parlamento rurale in ogni stato Quasi un terzo della popolazione europea, vive in aree rurali. Essi contribuiscono notevolmente alle economie locali, nazionali ed europee. La loro funzione sociale ed il benessere economico è di fondamentale importanza. Affrontano grandi sfide, tra cui la perdita dei giovani e dei servizi rurali in molte regioni. Il loro futuro dipende da un’azione energica da parte delle comunità rurali stesse, e le politiche ben concepiti e l’azione da parte dei governi a tutti i livelli.

Al termine la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI PALAZZOLO ACREIDE COME DOCUMENTO DI SINTESI RISULTANTE DAI LAVORI DELLA SESSIONE INAUGURALE DI ERP-ITALY (ALLEGATO 1 al Manifesto della Neo-Ruralità)

