Un’amicizia nata per caso a una festa e diventata un sodalizio artistico sul palco: è la storia di Annandrea Vitrano e Carlotta Rondana, protagoniste della sesta puntata del “Monday Night”, il primo late show italiano trasmesso in diretta multisocial.

Il format, ideato e condotto dal palermitano Vincenzo Canzone, continua a crescere e a sorprendere il pubblico con la sua formula unica che unisce intrattenimento, ironia e connessione diretta con gli spettatori grazie alla presenza di Sonia Raccardi, volto social del programma.

Durante la puntata andata in onda lunedì 10 dicembre, migliaia di utenti si sono collegati in contemporanea su YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e Twitch per assistere al racconto inedito delle due attrici, reduci dal successo teatrale dello spettacolo “Divise”, portato in scena a Palermo.





Nel corso dell’intervista, Annandrea Vitrano e Carlotta Rondana hanno ricordato con ironia l’inizio della loro amicizia, nata imbucandosi entrambe a una festa di compleanno, tra balli scoordinati e risate. Un aneddoto che ha conquistato il pubblico e contribuito a rendere la serata uno dei momenti più virali della stagione.

Come da tradizione, non sono mancati gli interventi esterni, vero marchio di fabbrica del Monday Night: tra gli ospiti Beppe Palmigiano, Massimo Minutella — che tornerà presto in tv con il suo format “Casa Minutella” —, Gianni Marino e Mariella, la mamma di Annandrea Vitrano.

Il programma, visibile anche su Sestarete TV (canale 81 del digitale terrestre in Sicilia), conferma così la sua capacità di unire la forza del web alla capillarità della tv regionale, parlando direttamente alla generazione dei millennial e a tutti gli appassionati di intrattenimento digitale.

Il “Monday Night” tornerà lunedì 17 novembre in diretta multisocial con una nuova doppia ospitata: protagonisti saranno la coppia nella vita e sul palco Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco, per un’altra serata di storie, ironia e connessioni autentiche.

