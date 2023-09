Riprenderanno domani le attività organizzate dal Comune, attraverso

l’assessorato allo Sport, retto da Giuseppe Gibilisco, per la settimana dedicata alla promozione dell’attività

sportiva e degli stili di vita sani voluta dalla Commissione Europea.

Dopo il successo di BeActive Night, tenuto sabato sera sulla terrazza del Parcheggio Talete, e sempre

grazie alla collaborazione di numerose società siracusane, adesso il programma si svolgerà nelle scuole e

alla Cittadella dello Sport.

Da domani a venerdì 29, dalle 9 alle 13, a misurarsi con l’attività fisica e con il gioco saranno gli alunni

dell’Istituto comprensivo “Elio Vittorini”. Negli spazi esterni della scuola, le discipline presenti saranno la

pallamano con le società Albatro e Aretusa; l’atletica leggera con la Milone; il tennis con la Country 2.0; il

rugby con la Syrako; il padel con la Epipoli Padel; il ciclismo con la Siracusa Academy Cycling. Negli spazi

interni si potrà praticare il basket con la società Siracusa Basket; la danza con Valenti Danza, Clary Dance

e Danza&Danza; il twirling con la GSD Medea; il calcio a 5 la Aretusa 94; il nuoto e la pallanuoto con

l’Ortigia; la pallavolo con l’Eurialo Volley; l’arrampicata con il Gruppo Rocce; la ginnastica ritmica con la

società Athena; la ginnastica artistica con la SiracusAtletica.

Giovedì 28, contestualmente al programma della scuola Vittorini, lo sport entrerà al liceo scientifico

“Luigi Einaudi” con le società Albatro e Aretusa di pallamano; Milone di atletica leggera; Valenti Danza,

Clary Dance e Danza&Danza; Epipoli Padel; Aretusa 94 di calcio a 5; Artistica Aretusa di ginnastica

artistica. Le attività saranno rivolte agli studenti del primo anno.

Il gran finale della Settimana europea si terrà sabato (30 settembre) alla Cittadella dello Sport, sempre

dalle 9 alle 13. Attorno alla piscina “Paolo Caldarella” la società Ortigia organizzerà un vero e proprio Open

Day con gare e staffette di nuoto agonistico, nuoto paralimpico e nuoto propaganda con il coinvolgimento

dei genitori. Ed ancora, esibizioni di nuoto sincronizzato e prove; partite di pallanuoto per le categorie under

10,12, 14 e 16; waterpolo ability (con squadre miste) per le categorie under 14, 16 e18. Inoltre si potrà

assistere a un allenamento dell’Ortigia di A1, a partire delle categoria B, master e under 18 e si potranno

prenotare lezioni di prova per i corsi di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato.

Attorno alla piscina, al solarium e nei cosiddetti “campi esterni” della Cittadella, si potranno praticare le

stesse discipline presentate nelle scuole e con le stesse società, alle quali si aggiungeranno: la Padel Club

Siracusa, la Olimpiade Pattinatori Siracusa per pattinaggio di velocità, la Skating Ibla per il pattinaggio

artistico, il Gruppo Sportivo Fiamme Oro e con la società Dresda per il pugilato e il Club Scherma Siracusa

per la scherma.

