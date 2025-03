In occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica(SNPO), la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (Lilt) Associazione Metropolitana di Messina organizza un “Aperitivo Solidale” c/o il Circolo del Tennis e della Vela in Viale della Libertà, 64 Messina, il 27 Marzo alle ore 19.00.

L’evento rappresenta un momento di promozione e sensibilizzazione ad eseguire un corretto stile di vita ed effettuare regolari controlli clinici preventivi.

Durante l’evento verrà presentato il programma delle attività di prevenzione oncologica per l’anno 2025 attraverso la collaborazione con realtà locale e lo sviluppo di progetti di solidarietà socio-sanitaria per continuare ad essere in punto di riferimento nella promozione della salute e nel sostegno alle fasce fragili della nostra comunità.

L’aperitivo solidale sarà anche l’opportunità per presentare il nuovo Direttivo composto dalla Presidente, Cristina Cannistrà, dal Vice Presidente, Vito Pipitone, dal Consiglio Direttivo, composto da Trovato Giuseppe (tesoriere), Schifilliti Maurizio, Parisi Silvana, Martino Giusy, Alessi Patrizia, Laspada Alberto e da i Revisori dei Conti, Arruzzoli Giovanni, De Maggio Vincenzo e Re Callegaris Daniele. Past President Pietro Spadaro.

Si Ringrazia Francesco Arena Mastro Fornaio, Pasticceria Messina Stellario e Le Casematte Cantina sullo stretto per le specialità offerte.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti, vi aspettiamo numerosi per una serata di aggregazione e solidarietà!

In tale occasione sarà anche possibile associarsi alla Lilt.





