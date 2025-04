Musica sacra, arte e spiritualità si incontrano nel cuore di Palermo per una serata di intensa suggestione. Mercoledì 16 aprile 2025, nella cornice storica della Chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi della Settimana Santa: il concerto “Le sette parole di Cristo” di Charles Gounod, una rara perla del repertorio sacro eseguita dal coro G.P. da Palestrina diretto da Giosuè D’Asta.

L’evento, organizzato dalle associazioni musicali Arturo Toscanini e Ars Antiqua, sarà anche un omaggio al centenario della Confraternita Maria SS. Addolorata degli Invalidi e Mutilati di Guerra, unendo musica, memoria e devozione in un momento corale di grande valore culturale e spirituale.

Al termine del concerto, ci sarà la possibilità di visitare la splendida chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi e i simulacri della confraternita allestiti per il Venerdì Santo.

La serata si aprirà con l’esecuzione di brani per organo di Charles Gounod, creando un’atmosfera di raccoglimento e contemplazione.

Seguirà l’interpretazione del coro che darà voce a Le sette parole di Cristo, un’opera di struggente bellezza che invita alla meditazione sulle ultime parole pronunciate da Gesù sulla croce.

Ad arricchire l’esperienza, alcuni estratti da “Le Chemin de la Croix” di Paul Claudel saranno declamati tra un brano e l’altro, intrecciando musica e poesia in un dialogo profondo e toccante.

La confraternita Maria SS. Addolorata: cento anni di devozione e memoria

Fondata nel 1925 per offrire sostegno morale e spirituale ai reduci della Grande Guerra, la Confraternita Maria SS. Addolorata degli Invalidi e Mutilati di Guerra ha rappresentato per un secolo un punto di riferimento per la comunità palermitana.

La sua missione si è sempre intrecciata con l’assistenza ai più deboli e con la valorizzazione della tradizione religiosa, custodendo preziose testimonianze di fede e cultura.

Ancora oggi, la confraternita mantiene vivo il legame con le celebrazioni pasquali, rinnovando ogni anno il suo impegno nella preparazione delle solenni processioni della Settimana Santa.

La Settimana Santa a Palermo: un’esperienza unica tra fede e tradizione

Per chi visita Palermo nel periodo pasquale, la Settimana Santa è un’occasione imperdibile per immergersi nelle suggestive tradizioni locali.

Le vie del centro storico si animano con le processioni delle confraternite, i cui simulacri, carichi di storia e spiritualità, vengono trasportati per le strade tra il suono struggente delle marce funebri.

Il concerto Le sette parole di Cristo offrirà ai presenti la possibilità di ammirare i simulacri già allestiti per le celebrazioni, permettendo di scoprire da vicino l’importante patrimonio artistico e devozionale della Confraternita di Santa Ninfa dei Crociferi.

Un’opportunità unica per turisti e appassionati di cultura religiosa, che potranno vivere un momento di intensa bellezza e raccoglimento.

Dettagli dell’evento

Le sept paroles de Notre Seigneur Jesus-Christ Sur la Croix (CG 147, 1855)

Compositore: Charles Gounod (1818-1893)

Mercoledì Santo, 16 aprile 2025

Ora: 21:00

Luogo: Chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, Palermo

Costo: 10 euro

Biglietti disponibili online: https://oooh.events/evento/les-sept-paroles-gounod-biglietti/

L’Associazione musicale Arturo Toscanini

Fondata nel 1996, l’associazione musicale Arturo Toscanini nasce per diffondere, divulgare ed insegnare a far musica fuori dagli ambienti accademici, formali ed istituzionali.

Ha portato spesso la musica nelle periferie della città, facendo inoltre eseguire ed ascoltare repertori complessi anche a semplici amatori, sempre guidati, formati e sostenuti da professionisti.

Sin dagli inizi l’associazione ha organizzato concerti, festival e masterclass, collaborando con artisti che vivono l’esperienza musicale come espressione di bellezza, senza autoreferenzialità artistica o rigidità accademica.

“Oggi più che mai, vista la spiacevole ma costante crisi di iscrizioni nei nostri conservatori, c’è l’esigenza di tornare a far musica per il gusto di fare musica e diffonderla nei contesti apparentemente più lontani da un linguaggio musicale complesso – dice il presidente dell’associazione, Giosuè D’Asta –. Lo scopo è quello di avvicinare gli ascoltatori al grande patrimonio artistico che la musica occidentale ci ha consegnato, ma che rischia di essere dimenticato o avvertito come linguaggio assolutamente distante”.

Il coro G.P. da Palestrina

Il coro nasce con lo scopo di studiare e diffondere la musica medievale e rinascimentale, partendo dal canto gregoriano.

Svolge regolarmente attività concertistica dal 1984, proponendo brani di musica sacra e profana, con o senza accompagnamento strumentale.

Il coro è composto da amatori, semiprofessionisti e professionisti, mantenendo la sua natura mista come peculiarità.

Promuove progetti di ricerca e formazione nell’ambito della musica d’insieme.

Nato come “Exultate Deo”, ha una lunga storia a partire dal 1983, sotto la guida del maestro Giovan Battista D’Asta.

Il debutto avviene nel 1984 con un concerto presso la chiesa del SS. Salvatore a Palermo.

Eventi recenti di rilievo includono: esibizioni nella cripta della Cattedrale di Palermo; il concerto Tenebrae Factae Sunt in memoria di Benedetto XVI; partecipazioni al Festival di musica barocca 2023 e 2024; prima esecuzione a Palermo della Messa del Primo Tuono di Antonio Lotti e l’invito per il 130° anniversario della fondazione dell’Istituto dei Ciechi di Palermo.

