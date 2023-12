Your browser does not support the video element.

Nonostante il vuoto normativo con la ddl Home Restaurant 26/47 arenata al Senato dal 2017, sempre più italiani praticano Home Restaurant

Un 2023 in forte crescita per il settore Home Restaurant, ad annunciarlo Gaetano Campolo Ceo della Home restaurant Hotel srl piattaforma leader nel settore Home Restaurant in Italia con oltre 1000 Ristoranti Casalinghi Comunicati in Questura in oltre 300 città italiane.

Ogni anno un record, esclama il Fondatore della piattaforma che nel 2023 ha visto il marchio Home Restaurant Hotel registrare la sua presenza da 150 ad oltre 300 città, praticamente più del doppio in un solo anno.

La piattaforma Home Restaurant Hotel srl nasce in forma di marchio nel 2015 come prototipo all’interno di una dimora storica fiorentina in attesa di una legge mai arrivata a sua conclusione. Nel 2019 grazie al Parere del Ministero dell’Interno, da noi richiesto, il settore Home Restaurant ha ottenuto una svolta in quanto viene riconosciuto come attività privata e per tanto non è soggetta a Scia né controlli Asl se svolta entro i 5 mila euro annui.

La Home Restaurant Hotel è l’unica piattaforma in Italia a mettere in regola i propri iscritti tracciando la regolarità del settore in Italia, con comunicazione Questura prima della messa online, ed offre una serie di servizi pubblicitari per far arrivare prenotazioni ai propri associati Home Restaurant, il tutto senza commissioni ma con una quota annuale di iscrizione, così come previsto dal Bollettino Antitrust del Aprile 2017 che si è fortunatamente espresso bocciando la scellerata ddl home restaurant 26/46. Tirando le somme del 2023 a livello di interazioni la Home Restaurant Hotel ha quasi triplicato i numeri arrivando ad oltre 20 mila utenti registrati, più di 500 mila ingressi nel sito web, 220 rinnovi abbonamento su 300 abbonamenti del 2022, con oltre 350 nuovi associati nel 2024 con oltre 500 Ristoranti Casalinghi nel 2023.

Una quota che andrà crescendo dichiarano dalla piattaforma, che ha già in previsione oltre 100 nuove aperture solo nel primo trimestre del 2024, ma tutto dipende dalla disinformazione e dalla Politica che stanno recando danno al settore.

Nel 2023 il settore Home Restaurant è stato ingiustamente colpito dalla Regione FVg con una Legge Regionale Anticostituzionale come già espresso da decine di Giuristi, in quanto il settore Home Restaurant fa parte del Mercato Concorrenza mentre in Regione FVg è stato trattato nel Mercato Commercio come fosse un vero ristorante. Insomma una situazione assurda che sta danneggiando la nostra startup ed i cittadini del Friuli-Venezia Giulia che stanno perdendo questo splendida opportunità di sharing economy.

Come se non bastasse il Presidente della Regione FVg Massimiliano Fedriga è anche Presidente della Conferenza Regioni che a Luglio 2023 ha provato ad approvare le linee guida successivamente segretate dopo nostro intervento.

A settembre 2023 la Confesercenti Campania a Napoli, cha ha tanto criticato il settore Home Restaurant con decine di articoli visibili su google, ha organizzato un corso intensivo di 3 ore a pagamento al costo di 50 Euro in cui ha paragonato il settore Home Restaurant al settore Iad, promettendo addirittura accesso al credito, ricordiamo senza nessuna legge né codice Ateco.

Ed anche in Campania un Dirigente di Gorizia che lavora in Regione Campania ha emanato un dd regionale per gli Home Restaurant assolutamente Anticostituzionale, così come sono anticostituzionali le pratiche Scia apparse sui siti Suap, basta informarsi con vari tecnici per capire che senza una legge e quindi codice ateco non può esistere Scia, in quanto il settore Home Restaurant essendo un Settore Privato non può essere assoggettato alle regole della ristorazione classica ricordiamo Esercizi Pubblici.

La risposta che abbiamo ottenuto dalla Commissione Euroea il 10 Agosto 2023, esclama Campolo, è sicuramente molto importante ma che al momento non ha portato a nessuna soluzione nonostante le promesse di Clara Ducimetriere che è stata delegata dalla Von der Leyen per risolvere questa annosa questione. Ricordiamo che nel 2024 andremo a presentare la Petizione presente su Change.org ” Chiediamo una Legge per il settore Home Restaurant ” che ha quasi raggiunto 1000 firme.

Un 2023 ricco di tante altre sfaccettature che hanno confuso gli italiani anche se moltissimi che non hanno il prosciutto negli occhi, hanno contattato la Home Restaurant, chiosa Gaetano Campolo ed appunto parlando di numeri nel 2023 ci hanno contatto oltre 4500 italiani di cui 2500 sono stati contatti telefonicamente grazie al nostro ufficio commerciale, mentre 2000 attraverso social. In molti avevano le idee confuse e spesso informazioni errate anche da parte di Enti Comunali e Regionali oltre che da Confcommercio e Confesercenti che hanno nel 2023 fatto di tutto per paragonare il settore Home Restaurant alla Ristorazione Classica, basta leggere alcune notizie su Google ahinoi anche in giornali autorevoli, per rendersi conto che in assenza di legge hanno pubblicato vere e proprie fantasie. La Home Restaurant Hotel srl annuncia il lancio della nuova piattaforma per il 2024, dopo oltre 3 mesi di lavoro www.homerestauranthotel.com regalerà una nuova esperienza moderna ed intuitiva che farà da cornice all’editoriale che stiamo curando in collaborazione con Foodblogger. È stata anche annunciata la seconda stagione di Home Restaurant Experience ancora da definire e che vedrà Gaetano Campolo in giro per Home Restaurant insieme a vari foodblogger in diverse città italiane, sarà diffusa attraverso il Canale YouTube della Home restaurant Hotel.

Per concludere, nonostante la disinformazione e gli attacchi da parte di un certo tipo di società non fermano la crescita del settore che reclama una legge per avere Diritti e Dignità oltre che risulterebbe fondamentale per Internazionalizzare la nostra piattaforma visto che si tratta del dominio madre/native del settore a livello globale. La Home Restaurant Hotel srl vi aspetta sabato 9 Dicembre ore 18 con una Facebook Live.

